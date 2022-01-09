شعبة الخضر والفاكهة : البرتقال ملك الصادرات الزراعية 12 سنة على التوالي.. فيديو

قال الدكتور حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إن هذا العام كان لدينا ما يقرب من 5 ملايين و60 ألف طن صادرات زراعية، موضحا: "أعلاها منتجات الموالح وتحديدا البرتقال، الذي يعد ملك الصادرات الزراعية لـ 12 سنة على التوالي".



وأضاف "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: ": نحن أكبر مصدر للفراولة المجففة على مستوى العالم، وأكبر منتجي تمور على مستوى العالم، وهذا كله يأتي من خلال التوسع في المشاريع الزراعية والزراعات المحمية التي تحرص وتهتم الدولة بها".



وأشار إلى أن هناك مئات الآلاف من فرص العمل تم توفيرها بعد المشاريع التي تم إطلاقها، مردفا: " التمور سيكون منها زيادة معروض بشكل كبير للغاية ".



وأوضح: "هناك المزيد من المشاريع الزراعية أدت إلى زيادة المعروض من كل المنتجات وليس من البرتقال فقط، ولكن المكتسحة هي الموالح".