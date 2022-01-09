عاجل
أمطار رعدية خفيفة على هذه المناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم أخبار الرياضة .. جدول مباريات كأس أمم أفريقيا.. شريف إكرامي يثير الجدل بتصريحات نارية .. محمد صلاح يطالب الزمالك بإزالة لافتته من النادي نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد أخبار التوك شو| وزيرة التضامن: محمد الأمين حاول التواصل معي لكني رفضت.. رسائل مهمة من أحمد موسى إلى أهالي الحي السادس بمدينة نصر.. وتطورات إصابات كورونا في منتخب مصر جودة منتجات وأسعار مناسبة.. معرض ديارنا للأثاث والحرف اليدوية يجذب المواطنين بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. تركيا تعزي مصر.. اكتشاف متحور جديد لـ كورونا.. أمريكا تبعث تحذيراً شديد اللهجة لـ آبي أحمد

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الدولية والإقليمية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

انطلاق محادثات روسيا وأمريكا عالية المستوى ..وأزمة جديدة تشعل الأجواء قبل الاجتماعات
بدأت الولايات المتحدة وروسيا محادثات اليوم الأحد، في جنيف بشأن التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا، حيث تسعى موسكو إلى ترتيب أمني جديد واسع النطاق مع الغرب لكنها تواجه ضغوطًا قوية لسحب قواتها.

بسبب أصولها السورية..السلطات الأمريكية تمنع ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها
أعلنت لين كلايف ملكة جمال بريطانيا أن الولايات المتحدة الأمريكية منعتها من دخول أراضيها بسبب أصولها السورية، متهمة السلطات الأمريكية بالتمييز ضدها.

دلتاكرون.. قبرص تكشف عن متحور جديد لـ كورونا | تفاصيل
أعلنت وزارة الصحة في قبرص عن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا  أطلقت عليه اسم "دلتاكرون"، والذي قالت إن تسميته جاءت لأنه يحتوي على خليط من متحوري، "دلتا" و"أوميكرون".

روسيا تكشف عن مقترح في مفاوضات فيينا النووية مع إيران
قال ميخائيل أوليانوف رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران إن روسيا قدمت مقترحات لضمان عدم تكرار المشاكل التي واجهتها الصفقة سابقا.

إيران: مفاوضات فيينا النووية تسير على الطرق الصحيح
قال وزير الخارجية الإيراني أمير إن إيران لديها الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات المنعثقدة في فيينا بينها وبين القوى العالمية بشأن الاتفاق النووي.

إثيوبيا.. الخارجية الأمريكية توجه رسالة شديدة اللهجة إلى آبي أحمد
وقالت الخارجية الأمريكية إن الغاراة المستمرة في إقليم تيجراي والتي تشنها قوات الجيش الإثيوبي بقيادة آبي أحمد، والتي أسفرت عن ضحايا مدنيين غير مقبولة.

بعد اجتماع سرت.. الأمم المتحدة ترحب بخطوات توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا
أعلنت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن ترحيبها وترحيب الأمم المتحدة  لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

ألمانيا تدرج إسرائيل والإمارات وقطر والبحرين على القائمة الحمراء بسبب كورونا

وتشمل قائمة الدول الحمراء إسرائيل، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والبحرين وإستونيا وأيسلندا وقطر والسويد وغيرها.

تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث طور سيناء
أعربت تركيا، اليوم السبت، عن خالص تعازيها إلى مصر في مصرع 16 شخصا وإصابة 18 آخرين إثر حادث سير في محافظة جنوب سيناء.

ترحيب عربي ودولي بالوساطة الأممية في السودان.. ومصر تعلن الاستعداد لدعمها 
أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، السبت إطلاق عملية حوار شامل في مسعى للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية بالسودان.

 

تركيا مصر متحور كورونا أبي أحمد

ترشيحاتنا

اليوم.. انطلاق كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للشابات بإيطاليا

أهم الأخبار| وفاة المستشارة تهاني الجبالي.. وزوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا

سيارة استعان بها محمد الدفراوي ضد أحمد زكي بفيلم حسن اللول.. اعرف قصتها

تصل إلى الحبس 3 سنوات داخل مصحَّة.. مشروع قانون لتجريم الانتحار في مصر

نشرة أخبار العالم.. تركيا تعزي مصر.. اكتشاف متحور جديد لـ كورونا.. أمريكا تبعث تحذيراً شديد اللهجة لـ آبي أحمد

نشرة المنوعات.. ميلانيا ترامب زفستان زفاف مرصع باللؤلؤ والماس.. احذر أعراض جديدة لـأوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

بسبب الشبورة .. وفاة شاب وإصابة آخرين بسبب حادث تصادم

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. ميلانيا ترامب زفستان زفاف مرصع باللؤلؤ والماس.. احذر أعراض جديدة لـأوميكرون

الاكل المناسب لمرضى السكر خضروات وفاكهة واعشاب

منها فقدان الشهية.. احذر أعراض جديدة لا تعرفها عن متحور أوميكرون

عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

فيديو

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ