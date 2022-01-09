نشرة أخبار العالم.. تركيا تعزي مصر.. اكتشاف متحور جديد لـ كورونا.. أمريكا تبعث تحذيراً شديد اللهجة لـ آبي أحمد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الدولية والإقليمية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

انطلاق محادثات روسيا وأمريكا عالية المستوى ..وأزمة جديدة تشعل الأجواء قبل الاجتماعات

بدأت الولايات المتحدة وروسيا محادثات اليوم الأحد، في جنيف بشأن التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا، حيث تسعى موسكو إلى ترتيب أمني جديد واسع النطاق مع الغرب لكنها تواجه ضغوطًا قوية لسحب قواتها.

بسبب أصولها السورية..السلطات الأمريكية تمنع ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها

أعلنت لين كلايف ملكة جمال بريطانيا أن الولايات المتحدة الأمريكية منعتها من دخول أراضيها بسبب أصولها السورية، متهمة السلطات الأمريكية بالتمييز ضدها.

دلتاكرون.. قبرص تكشف عن متحور جديد لـ كورونا | تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في قبرص عن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا أطلقت عليه اسم "دلتاكرون"، والذي قالت إن تسميته جاءت لأنه يحتوي على خليط من متحوري، "دلتا" و"أوميكرون".

روسيا تكشف عن مقترح في مفاوضات فيينا النووية مع إيران

قال ميخائيل أوليانوف رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران إن روسيا قدمت مقترحات لضمان عدم تكرار المشاكل التي واجهتها الصفقة سابقا.

إيران: مفاوضات فيينا النووية تسير على الطرق الصحيح

قال وزير الخارجية الإيراني أمير إن إيران لديها الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات المنعثقدة في فيينا بينها وبين القوى العالمية بشأن الاتفاق النووي.

إثيوبيا.. الخارجية الأمريكية توجه رسالة شديدة اللهجة إلى آبي أحمد

وقالت الخارجية الأمريكية إن الغاراة المستمرة في إقليم تيجراي والتي تشنها قوات الجيش الإثيوبي بقيادة آبي أحمد، والتي أسفرت عن ضحايا مدنيين غير مقبولة.

بعد اجتماع سرت.. الأمم المتحدة ترحب بخطوات توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

أعلنت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن ترحيبها وترحيب الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

ألمانيا تدرج إسرائيل والإمارات وقطر والبحرين على القائمة الحمراء بسبب كورونا

وتشمل قائمة الدول الحمراء إسرائيل، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والبحرين وإستونيا وأيسلندا وقطر والسويد وغيرها.

تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث طور سيناء

أعربت تركيا، اليوم السبت، عن خالص تعازيها إلى مصر في مصرع 16 شخصا وإصابة 18 آخرين إثر حادث سير في محافظة جنوب سيناء.

ترحيب عربي ودولي بالوساطة الأممية في السودان.. ومصر تعلن الاستعداد لدعمها

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، السبت إطلاق عملية حوار شامل في مسعى للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية بالسودان.