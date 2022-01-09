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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضارب في النتائج.. روسيا عن محادثات فيينا: بطيئة.. وإيران تؤكد: الاتفاق قريب

مفاوضات فيينا
مفاوضات فيينا

رغم أن مندوب روسيا في فيينا، ميخائيل أوليانوف، وصف أجواء محادثات الاتفاق النووي الإيراني بـ"البطيئة"، مشيرا إلى أن المشاركين في المفاوضات يتحركون بشكل ليس سريعا بل تدريجيا، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، أن العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ.

وحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، قال باقري إن معظم الدول المشاركة في هذه المحادثات تقر بهذا التقدم المحرز.

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وكان رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا قال:"يمكنني أن أقول إن الأجواء في مفاوضات فيينا إيجابية وعملية. يبدو انطلاقا من اتصالاتي مع نظرائي أنهم يشاركون هذا التقييم. إننا نمضي قدما. ليس سريعا ولكن بشكل تدريجي".

وأوضح ميخائيل أوليانوف، أن روسيا قدمت مقترحات لضمان عدم تكرار المشاكل التي واجهتها الصفقة سابقا.

وحسب "روسيا اليوم"، لفت أوليانوف: "أجرينا في ختام اليوم اجتماعا تقليديا لأطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (من دون إيران) وكذلك الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص جرى بحث القضية الصعبة لضمانات عدم تكرار المشاكل السابقة. وقدم الوفد الروسي عددا من المقترحات بهذا الشأن".

في حين اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن المفاوضات في العاصمة النمساوية، حققت تقدما طفيفا، معربا عن أمل بلاده في البناء على ما أُحرز من تقدم.

وتستضيف فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

روسيا فيينا الاتفاق النووي الإيراني ايران مفاوضات فيينا

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