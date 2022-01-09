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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد
توقف حركة الصيد

 أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان  عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، بداية من اليوم ، وحتى تحسن حالة الطقس، ورست المراكب بميناء البرلس وبالقرى المطلة على نهر النيل والبحر المتوسط وببحيرة البرلس.

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وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.


كما وجه محافظ كفر الشيخ بمواصلة جهود رؤساء المدن، ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، مشدداً على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

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