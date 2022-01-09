شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

نشرت الفنانة سهير رمزى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من الحريق الذى نشب بمنزلها منذ قليل.

وعلقت سهير رمزى على الفيديو : “الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل ،،حريق بالمنزل اليوم صباحا”.

وكشفت الفنانة سهير رمزى عن تفاصيل الحريق الذى نشب فى منزلها منذ قليل، وهو الأمر الذى أثار جدلا عبر مواقع السوشيال ميديا.

وقالت سهير رمزى فى تصريح خاص لـ «صدى البلد» : «انا بخير وليس هناك أى خسائر فى الأرواح، ولكن هناك بعض الخسائر فى الموبيليا ”العفش".

وأوضحت سهير رمزى : نشب حريق بسيط وتم إخماده بسبب الدفاية والحمد الله تمت السيطرة، وأهم شيء أننى بخير وليس هناك أى إصابات.

سهير رمزى مسلسل القاتل الذى أحبنى

على جانب آخر يعرض حاليا للفنانة سهير رمزى مسلسل “القاتل الذى أحبنى” والذى تشارك فى بطولته مع الفنان هانى رمزى.

حرصت الفنانة سهير رمزي علي مشاركة متابعيها صورة من كواليس مسلسلها الجديدة "القاتل الذي أحبه" المقرر عرضه قريبا.

وظهرت سهير صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة النجم هاني رمزي، وعلقت عليها قائلة: " الست #احلام و معتز ابنها #سهير_رمزي #هاني_رمزي #القاتل_الذي_أحبني".

مسلسل "القاتل الذي أحبه" تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، ورانيا منصور، وآخرون.

تفاصيل شخصية سهير رمزى

كشفت الفنانة سهير رمزى عن تفاصيل مسلسلها الجديد " القاتل الذى أحبنى ، ، والذى تشارك فى بطولته الفنان هانى رمزى .

وقالت الفنانة سهير رمزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان مسلسل القاتل الذى أحبنى من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى .

وتابعت سهير رمزى ، العمل من المقرر ان تدور احداثه فى إطار لايت كوميدى على مدار 30 حلقة فقط .

وأعربت الفنانة سهير رمزى عن سعادتها بعودتها إلى الدراما من خلال مسلسل القاتل الذي أحبني.

وتابعت سهير رمزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها جسدت خلال مشوارها الفني عددا كبير من الأدوار، مما يجعل اختيارتها خلال الفترة الراهنة أمرا ليس سهلا.

وأضافت سهير رمزى : وجدت فى دورى ضمن أحداث مسلسل القاتل الذى أحبنى، شكلا جديدا سأظهر من خلال للجمهور، حيث أجسد دور امرأة مصرية مكافحة، إلا أنها تواجه مواقف كوميدية.

وأوضحت سهير رمزي: لأول مرة على شاشة الدراما التليفزيونية أجسد شخصية تنتمي إلى اللون اللايت كوميدي، وأتمنى أن أستطيع تقديمها بشكل جيد .

سهير رمزى وحققة إصابتها بمرض البهاق

وسياق آخر، سبق أن كشفت الفنانة سهير رمزي، حقيقة إصابتها بمرض البهاق، مؤكدة أنها وضعت كريمات غير صالحة تسببت في تحسس جلدي.

وأضافت سهير رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، أن ما يتردد من شائعات حولها خلال الفترة الأخيرة؛ أمر غير معقول، متابعة أنها غير مصابة بمرض البهاق كما يتردد.

وتابعت الفنانة سهير رمزي، أن الشائعات خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ظهور السوشيال ميديا؛ أصبحت أمرا عاديا نراه كل يوم، بل كل لحظة، محذرة متابعيها من شائعات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف للتريند.