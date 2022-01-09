أبوشقة: إصرار الرئيس السيسي علي إقامة المنتدى يؤكد اهتمامه بالاستماع للشباب

قالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، إن ساعات قليلة وتشرق شمس منتدى شباب العالم في سماء مصر بشرم الشيخ ، معلنة بدء نسخته الرابعة من المنتدي لتؤكد الريادة المصرية، وترسخ التفوق المصري بفضل الخطط الاستراتيجية للقيادة السياسية الواعية، التي جعلت مصر قبلة لكل العالم ومنصة حوار لشباب العالم ، علي أرض أم الدنيا .

وأضافت أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، أكدت بأن مصر حاضرة بإمكانياتها وحضارتها لتحلق في سماء القيادة والريادة مع الكبار بين دول العالم، وأن المجهود الجبار المشرف الذي تقوم به اللجنة المنظمة يدل على احترافية عالمية ، سواء في ورش العمل في التنظيم في الاجرات الاحترازية وغيرها من اللوجستيات المطلوبه لإنجاح الاحتفالية الكبري.

ولفتت أبوشقة ، إلي رؤية وإصرار الرئيس علي استمرارية ودورية عقد المنتدى يؤكد حرصه علي الاستماع إلى الشباب ، وأفكارهم ورؤيتهم للمستقبل ، وكذلك الرد علي كل تسأولاتهم بشأن خطط الدولة للتنمية علي كافة المجالات، وأن توجه الرئيس بالإستماع إلى صوت الشباب أصبح منهج ومسار اختارته الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي القيادة في يونيو 2014 للتأكيد على أن مصر قادمة بعقول شبابها حاملين راية المستقبل لبناء وطنهم .

وأشادت أبوشقة باختيارات اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، لجدول أعمال جلسات المنتدى مؤكدة بأنها هادفة وبناءة وموضوعات جديرة بالإحترام ، وعلي رأسها جلسة التغير المناخي التي ستكون بمثابة جلسه تحضيرية لخطة العمل التي ستقوم عليها الدولة خلال الفترة المقبلة، لمواجهة خطورة تغير المناخ ، وما يستتبعه من استضافة مصر نهايه هذا العام لقمة المناخ العالميه ، لمواجه آثار تغير المناخ.