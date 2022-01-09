خالص العزاء... يسرا تنعى المستشارة تهاني الجبالي

نعت الفنانة الكبيرة يسرا، المستشارة تهاني الجبالي الذى وافتها المنية فجر اليوم الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

وكتبت يسرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة "‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون

خالص العزاء في وفاة المستشارة ‎#تهاني_الجبالي تغمدها الله بواسع رحمته و أسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها الصبر والسلوان".



يذكر أن المستشارة تهانى الجبالي ولدت فى 20 نوفمبر 1950 وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث ، تخرجت فى كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري.



وعملت الراحلة بالمحاماة لمدة 30 سنة، تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م، تولت لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب ، تم انتخابها دورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة وتم تعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية فى 2003 ، حصلت على أكثر من 30 وساما ودرعا تكريميا، أبرزها درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي، درع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 2003، درع العيد الخمسيني لاتحاد المحامين العرب عام 1999، درع الاتحاد النسائي التقدمي عام 2000 م، درع منظمة المرأة العربية عام 2004 م.