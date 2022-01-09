امرأة وطنية عشقت مصر.. محمد صبحي ناعيا تهاني الجبالي

نعى الفنان محمد صبحي، المستشارة تهاني الجبالي الذى وافتها المنية فجر اليوم الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.



وكتب صبحى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون رحلت المستشارة الجليلة تهاني الجبالي .. أول قاضية مصرية في العصر الحديث .. إمرآة وطنية عشقت مصر .. كانت إنسانة رائعة وصديقة غالية .. دعواتي ان يغفر الله لها ويدخلها فسيح جناته وللاسرة الصبر والسلوان".



يذكر أن المستشارة تهانى الجبالي ولدت فى 20 نوفمبر 1950 وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث ، تخرجت فى كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري.



وعملت الراحلة بالمحاماة لمدة 30 سنة، تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م، تولت لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب ، تم انتخابها دورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة وتم تعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية فى 2003 ، حصلت على أكثر من 30 وساما ودرعا تكريميا، أبرزها درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي، درع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 2003، درع العيد الخمسيني لاتحاد المحامين العرب عام 1999، درع الاتحاد النسائي التقدمي عام 2000 م، درع منظمة المرأة العربية عام 2004 م.