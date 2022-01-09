عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد مرور 126 عاما.. "القاهرة للسينما الفرانكفونية" يحتفل بأول عرض سينمائي بالإسكندرية

القاهرة للسينما الفرنكفونية
القاهرة للسينما الفرنكفونية يحتفل بأول عرض سينمائي باسكندرية

نظم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية اليوم احتفالية بمرور 126 عاما علي أول عرض سينمائي في مصر في مقهى (زواني) بمدينة الإسكندرية في يناير 1896م، إذ جاء العرض السينمائي الأول في مدينة الإسكندرية بتاريخ 6 يناير 1896 من أعمال الأخوين لوميير، بعد أيام من العرض الأول عالميا في باريس.

اقيم الاحتفال في اتيليه الاسكندرية وعرض خلال الاحتفال فيلما قصيرا بهذه المناسبة عن الاخوان لومير وعرض افلامهما بالإسكندرية.

وشهدت الاحتفالية جلسة نقاشية بمشاركة د.ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، الدكتور مصطفي فهمي نائب رئيس المهرجان، الكاتب الصحفي هشام مراد، ريبيو ازازيا  مدير ادارة الثقافة في جامعة سنجور وإدار الندوة الناقد السينمائي سامي حلمي.

وقال الناقد السينمائي ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية: نحتفل اليوم ب ١٢٦ عام من التلاقي والإبداع ويعود الفضل للاخوان لومير في وصول صناعة السينما لوضعها الاخير، حيث يعتبر عام ١٨٩٥ من وجهة نظر العالم هو بداية السينما في شكلها المتعارف عليه حاليا.

وأضاف أن كلمة سينما جاءت من تسمية الاخوان لومير لجهاز العرض بالسينوجراف وتم اول عرض سينمائي في العالم في باريس وعرض٣ افلام في ٢٨ ديسمبر ١٨٩٥ في مسقط راس الاخوان لومير، وتم ثاني عرض في الاسكندرية في قهوة زواني وتم حفظ نسخة من الافلام التي عرضت في مصر في معهد لومير بفرنسا.

من جانبه قال الدكتور مصطفي فهمي نائب رئيس المهرجان انه اثناء دراسته في رومانيا كان يسأله اصدقائه لماذا اختار الاخوين لومير الاسكندرية للعرض ولذلك بحث عن اجابة لهذا السؤال وتوصل لسببين، الاول ان المجتمع السكندري كان به نهضة منذ ايام محمد علي وبه تعدد للثقافات، والثانى انهما كانا يريدان مكان به دعم اقتصادي قوي وكانت الاسكندرية قوية جدا اقتصاديا في ذلك الوقت.

وأعرب الكاتب الصحفي هشام مراد عن سعادته باقامة هذه الفعالية علي ارض الاسكندرية حاضنة الثقافات الفرانكوفونية وان الاسكندرية تستضيف جامعة سنجور احد ازرع المنظمة الدولية للفرانكوفونية في العالم وتم تاسيسها عام ١٩٨٩ وتهتم سنجور بالطلبة الأفارقة الناطقين باللغة بالفرنسية واختيار جامعة سنجور للاسكندرية مقرا لها لطبيعة اهلها في تقبل الاخر.

بدوره أعرب ريبيو نازازا مدير ادارة الثقافة بجامعة سنجور،  عن سعادته بدعوته لهذا الاحتفال بالفرانكوفونية والفن السابع، موضحا أن جامعة سنجور اسست منذ ٣١ عاما في الاسكندرية وهي جامعة دولية تستقبل طلبة من ٢٥ دولة افريقية وهي احد فروع المنظمة الدولية للفرانكوفونية وموقع الجامعة بالاسكندرية موقع استثنائي والطلبة يشعرون بحنين للاسكندرية عند عودتهم لبلادهم.

وأضاف أن الجامعة تضم أربعة اقسام الثقافة والبيئة والصحة وندرس في الجامعة تاريخ السينما والتوثيق السينمائى و مصر من اكثر الدول التي لها تاريخ كبير  في عالم السينما وأتمني ان يكون هذا بداية تعاون للمهرجان مع الدول الافريقية.

الاسكندرية مصطفى فهمي العرض السينمائي أتيليه الأسكندرية مدينة الإسكندرية صناعة السينما مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

ترشيحاتنا

المغازي يطالب بإطلاق إسم تهاني الجبالي علي إحدى قاعات الدستورية

بعد إصابتهم بفيروس كورونا..إلغاء عرض أشرف عبد الباقي وذوي الاحتياجات الخاصة

تقرير سري للأمم المتحدة يكشف مفاجأة بشأن تهريب إيران للأسلحة لدولة عربية

الـVAR.. الكاميرون تقلب الطاولة على بوركينا فاسو بركلتي جزاء في الشوط الأول

محمد العربي أعتزل الفن وأعلن توبته وشقيقته أرتدت النقاب..أبرز المعلومات عنه

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتك عرض بـ الفيلا وتحرش في الدار.. تفاصيل قضية محمد الأمين

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون: الحذر لا يمنع القدر

التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفي فتحي ..تفاصيل

مبروك عطية عن معلمة المنصورة: لا يجوز شرعا رقص المرأة أمام الرجال

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

أبشع جرائم التعذيب بسبب علاقة جنسية..أطفأ السجائر في جسدها وحرقها بـ المكواة|نوستالجيا

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد| لحظة انقلاب متسابق بالسيارة في رالي داكار بالسعودية

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

شاهد.. لحظة تفجير ملعب كرة قدم ضخم حتى الأرض

سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهد ريهام حجاج في يو تيرن.. صور

فيديو

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

توقعات 2022.. عودة شيرين لطليقها وتراجع أدهم نابلسي عن اعتزال الغناء "فيديو"

مطالبات للنائب العام بالتحقيق.. تطورات جديدة في واقعة رقص معلمة المنصورة "فيديو"

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ