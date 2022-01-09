دبسني.. يوسف الحسيني ينهار باكيا بعد وفاة وائل الإبراشي.. فيديو

نعى الإعلامي يوسف الحسيني، وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا: "واحد من أجدع وأشرف خلق الله.. وأطيب وأحن خلق الله وأكثرهم احتراما".

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الأستاذ وائل الإبراشي من أكثر الناس اللي اشتغلت في مهنتنا احتراما".

ودخل "يوسف الحسيني"، في نوبة بكاء على الهواء حزنا على وفاة الإعلامي وائل الإبراشي"، معقبا: "وائل الإبراشي دبسني في أكثر حاجة ممكن أعملها في حياتي أني أضطر أنعيه وأقول كلام في رثائه وهذا صعب لأنه مكنش زميل كان صديق عزيز جدا على الكل".