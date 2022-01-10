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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

"كان كلنا أمل إنه يرجع تاني ينور الشاشة".. عمرو خليل ينعى وائل الإبراشي

الإعلامي الراحل وائل
الإعلامي الراحل وائل الإبرشي

نعى الإعلامي عمرو خليل مُقدم برنامج " من مصر" والمُذاع على فضائية " سي بي سي " الإعلامي وائل الإبراشي ، قائلًا :" بعزي الجماعة الصحفية والإعلامية كلها في رحيل قامة مهنية وصاحب تاريخ طويل في العمل الصحفي والتقديم البرامجي وأستاذ من أساتذة التحقيقات التليفزيونية وصاحب الجرأة وصاحب الكلمة ".
 

وتابع عمرو خليل :" كان شخصا وطنيا بيحب بلده ومن الناحية المهنية مهما قلت مش هقدر أوفيه حقه ولكن اسمحولي أن أعزي نفسي على المستوى الشخصي "، مردفًا :" الأستاذ وائل الإبراشي تشرفت إن أنا قابلته في مواقف كتيرة ومكنتش بلمس منه في كل هذه المواقف إلا الطيبة  ".
 

واستطرد :" كان بيتمتع بقدر كبير من المحبة والاحترام في قلوب الكثيرين من طلابه وزملائه في الوسط الإعلامي "، معقبًا:" كان كلي أمل أنا وزملائي إنه يرجع تاني ينور الشاشة ".
 

 

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