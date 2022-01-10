قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

مصدر مقرب من معلمة المنصورة آية يوسف صاحبة فيديو الرقص أكد أن وزارة التربية والتعليم قررت إعادتها إلى عملها بإحدى المدارس التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الذي تابع التحقيقات التي كانت تجري مع المعلمة وكلف بإعادتها مرة أخرى للعمل (معلمة لغة عربية بإحدى المدارس).

رقص معلمة المنصورة

مقطع رقص معلمة المنصورة كان سببًا في وقفها عن العمل وطلاقها من زوجها، فيما أوضح المصدر أنه تم التواصل مع معلمة المنصورة من قبل مديرية التربية والتعليم وإخطارها بقرار عودتها وتوزيعها علي إحدى المدارس بنطاق إدارة غرب المنصورة التعليمية، وذلك بعد تعاطف الملايين مع واقعة معلمة المنصورة التي تحولت إلى قضية رأي عام.

واقعة معلمة المنصورة

وأشار المصدر إلى أن معلمة المنصورة آية يوسف التي ظهرت في فيديو الرقص، وجهت الشكر لوزير التربية والتعليم على قراره بعودتها إلى عملها معبرة عن حزنها بقيام بعض زملائها بطبع صورها وهي ترقص بحركات معينة وجمعوا الفيديوهات الخاصة بالرحلة على أسطوانات، وأرسلوها لمديرية التربية والتعليم للتحقيق بشأن واقعة معلمة المنصورة.

وللمزيد حول تداعيات مقطع رقص معلمة المنصورة آية يوسف شاهد الفيديوجراف التالي: