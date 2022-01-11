مدير تطوير التطبيقات الإلكترونية: قريبا ضبط أداء التحول الرقمي والشمول المالي.. فيديو

قالت رنا الشرقاوي، أحد المتحدثات بالورشة الكنولوجية المالية بمنتدى شباب العالم، إن فترة جائحة كوورنا، ظهرت التكنولوجيا المالية، وهي يستطيع أي شخص حول العالم استخدام التكنولوجيا في عملية الخدمات البنكية والمصرفية والمحافظ الذكية.

وأضافت رنا الشرقاوي، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أنه أيضا يمكن الشراء والبيع، عن طريق التكنولوجيا الحديثة من خلال شركات متخصصة .

وتابع محمد كشك مدير تطوير التطبيقات الإلكترونية، أن فكرة التحول الرقمي والشمول المالي، سيتم العمل بها خلال فترات قادمة، مؤكدا أن البنك المركزي وهيئة سوق المال عملت على وجود تشريعات لضبط العملية.