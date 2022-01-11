نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والحديد والذهب والدولار

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022 ،8 جمادى الآخر 1443 هجرية.

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، بعد الانخفاض الملحوظ في اليوم، في الحرارة على معظم المحافظات. وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربة وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 11-1-2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء منذ بداية العام الجاري وذلك على مستوى البنوك العاملة بمصر.

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيها للشراء مقابل 15.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-1-2021

شهد سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11-1-2022، استقرارا بعد زيادته أمس بمقدار جنيهين اثنين على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

وذكر موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 789 جنيها .

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خصوصا أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير عام 2022. وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة يستعرض موقع «صدى البلد»، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور. وتتراوح سعر الطماطم بين 2 و4 جنيهات، والبطاطس 3 إلى 6 جنيهات، والبصل 1.5 إلى 3.5 جنيه. وبلغ سعر الكوسة نحو 5.5 جنيه للكيلو، ووصل سعر الجزر “بدون عروش” إلى 3 جنيهات، وتراوحت الفاصوليا الخضراء بين 3.5 و5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي 2 و4 جنيهات.

يقدم موقع «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11 - 1- 2022. سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء. سعر اليورو سعر اليورو 17.85 جنيه للبيع و17.65 جنيه للشراء.

ينشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11-1-2022 في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم. وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11-1-2022 في السوق المحلية:

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.