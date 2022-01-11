عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: منتدى شباب العالم فرصة ذهبية لفتح آفاق جديدة أمام الطلاب

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم فرصة ذهبية لفتح آفاق جديدة أمام طلاب مصر

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، أن منتدى شباب العالم الذي إنطلق في نسخته الرابعة ترجمة صريحة على اهتمام القيادة السياسية بالشباب المصري، وكيف استعادت القيادة السياسية إعادة بناء جسور الثقة مع هذه الشريحة العريضة من المجتمع لدورهم العظيم في بناء مستقبل مشرق يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

txt

عميد بنات عين شمس: التأكدت من تلقي الطالبات لقاحات كورونا داخل اللجان

txt

16 فبراير.. بدء المعسكر الأكاديمي لمعهد كونفوشيوس عين شمس

وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن منتدى شباب العالم فكرة مصرية خالصة أصبحت مصدر إلهام للعديد من الدول، ففى العصور السابقة كان الجميع يسمع عن تمكين الشباب ولكن المحصلة على الأرض كانت غير موجودة، ولكن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تفعيل التمكين الحقيقي للشباب وتأهيلهم والاستماع إليهم ولعل تواجدهم فى كافة مؤسسات الدولة ترجمة حقيقية لهذا التمكين بعد التأهيل.

 

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن قرار التحول الرقمي والتعليم عن بعد خلال الفترة السابقة ساهم فى نقلة نوعية فى التعليم، وأصبحنا مثل عدد من الدول المتقدمة في التعليم، منها الصين واليابان وفيرلاندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية نسعي لتطوير رؤية شاملة وآليات تنفيذية لتعظيم فوائد منصات التواصل الاجتماعي ثقافيًا وفكريًا وعلميًا، بين الشباب على مستوى العالم.

 

وأشارت الخبير التربوي، إلى أن الدولة انتقلت إلى ثقافة أن التعليم هو الحياة، من خلال أن يفكر الطالب ويبدع ويبتكر، ولفت إلى أن المنتديات الشبابية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحولت لحدث عالمي هام يترقبه شباب العالم من كل الدول المشاركة؛ للتعرف على كل ما هو جديد من مصر الحديثة.

 

وأشارت الخبير التربوي، إلى أن الطلاب اليوم أصبح لديهم فرصة عظيمة لتولي مناصب قيادية والجميع سواسية الفيصل فى الأمر القدرات وأن يطور الشباب من أنفسهم، فالفرصة متاحة للجميع وهذه النقطة لم تكن موجودة فى عصور السابقة، الآن الخبرات والقدرات والواقع العملى هو الفيصل، وهذه رسالة قوية للطلاب للجد والاجتهاد لحجز مكان فى الجمهورية الجديدة فى ظل قيادة حكيمة تؤمن بقدرات جيل طلابي صاعد فى صناعة مستقبل مشرق.

 

وأكدت سامية، أن منتدى الشباب يلقى الضوء على موضوعات مختلفة وهذا بدوره أيضا ساهم فى إثقال الطلاب بالخبرات من خلال البحث والمعرفة للوقوف على ما يجرى فى العالم وكيفية مواجهتها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى أن الورش التحضيرية والجلسات الحوارية تهدف لزيادة الخبرات واندماج الثقافات المختلفة بين شعوب العالم ومعرفة كيف يفكر الآخرون فى الارتقاء بالمجتمع الذي يعي به ومواجهة الأزمات والمشاكل وكيفية مواجهتها.

 

فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي من مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة 10- 13 يناير الحالي.

 

وتزينت مدينة شرم الشيخ لتصبح في أبهى صورها لاستضافة النسخة الرابعة، حيث أنهت إدارة المنتدى كافة الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة، وزين شعار لوجو المنتدى شوارع المدينة وطائرات مصر للطيران التي تنقل الوفود المشاركة في المنتدى من جميع أنحاء العالم.

واتخذت إدارة المنتدى تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من كورونا، وتضم روبوتا متطورا يعمل على تعقيم القاعات، وروبوتا آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتم توزيع أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور.

منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحول الرقمي التعليم المنتديات الشبابية

موضوعات متعلقة

عميد بنات عين شمس: التأكدت من تلقي الطالبات لقاحات كورونا داخل اللجان

جامعة عين شمس تكشف كواليس انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وتؤكد: نوفر أعلى درجات الوقاية والتدابير الاحترازية لخلق بيئة أمنة للطلاب

الوجه الاخرلـ حياة الإعلامي وائل الإبراشي.. تفاصيل

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان امتحانات كلية الحقوق

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: الإسلام قائم على تنمية الذوق والرقي الشخصي والمجتمعي

جمال الغندور: حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح مصر أمام نيجيريا

يمن الحماقي: مصر قادرة أن تكون مركزا لصناعة السيارات الكهربائية| خاص

سر اصابة متلقو لقاح كورونا بالفيروس

المرأة تستعيد مكانتها في عهد السيسي.. ماذا فعلت الحكومة لحمايتها؟

كيفية تنزيل الصور على سناب شات واسترجاع الذكريات وحفظها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

منتخب مصر يخسر أمام نيجيريا بهدف نظيف فى أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من كارلوس كيروش عقب هزيمة منتخب مصر أمام نيجيريا

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

ظهور إصابة كورونا جديدة في بعثة منتخب مصر بالكاميرون

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

السيسي يتفقد مكاتب رواد الأعمال ومعرض أبناء سيناء وتراثنا ومتحف حياة كريمة

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

فيديو

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

موجة صقيع وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة ..فيديو

وفاة وائل الإبراشي.. زوجته: خطأ طبي وراء وفاته.. والطبيب المعالج يرد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ