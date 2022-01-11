خبير تربوي: منتدى شباب العالم فرصة ذهبية لفتح آفاق جديدة أمام الطلاب

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، أن منتدى شباب العالم الذي إنطلق في نسخته الرابعة ترجمة صريحة على اهتمام القيادة السياسية بالشباب المصري، وكيف استعادت القيادة السياسية إعادة بناء جسور الثقة مع هذه الشريحة العريضة من المجتمع لدورهم العظيم في بناء مستقبل مشرق يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن منتدى شباب العالم فكرة مصرية خالصة أصبحت مصدر إلهام للعديد من الدول، ففى العصور السابقة كان الجميع يسمع عن تمكين الشباب ولكن المحصلة على الأرض كانت غير موجودة، ولكن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تفعيل التمكين الحقيقي للشباب وتأهيلهم والاستماع إليهم ولعل تواجدهم فى كافة مؤسسات الدولة ترجمة حقيقية لهذا التمكين بعد التأهيل.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن قرار التحول الرقمي والتعليم عن بعد خلال الفترة السابقة ساهم فى نقلة نوعية فى التعليم، وأصبحنا مثل عدد من الدول المتقدمة في التعليم، منها الصين واليابان وفيرلاندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية نسعي لتطوير رؤية شاملة وآليات تنفيذية لتعظيم فوائد منصات التواصل الاجتماعي ثقافيًا وفكريًا وعلميًا، بين الشباب على مستوى العالم.

وأشارت الخبير التربوي، إلى أن الدولة انتقلت إلى ثقافة أن التعليم هو الحياة، من خلال أن يفكر الطالب ويبدع ويبتكر، ولفت إلى أن المنتديات الشبابية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحولت لحدث عالمي هام يترقبه شباب العالم من كل الدول المشاركة؛ للتعرف على كل ما هو جديد من مصر الحديثة.

وأشارت الخبير التربوي، إلى أن الطلاب اليوم أصبح لديهم فرصة عظيمة لتولي مناصب قيادية والجميع سواسية الفيصل فى الأمر القدرات وأن يطور الشباب من أنفسهم، فالفرصة متاحة للجميع وهذه النقطة لم تكن موجودة فى عصور السابقة، الآن الخبرات والقدرات والواقع العملى هو الفيصل، وهذه رسالة قوية للطلاب للجد والاجتهاد لحجز مكان فى الجمهورية الجديدة فى ظل قيادة حكيمة تؤمن بقدرات جيل طلابي صاعد فى صناعة مستقبل مشرق.

وأكدت سامية، أن منتدى الشباب يلقى الضوء على موضوعات مختلفة وهذا بدوره أيضا ساهم فى إثقال الطلاب بالخبرات من خلال البحث والمعرفة للوقوف على ما يجرى فى العالم وكيفية مواجهتها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى أن الورش التحضيرية والجلسات الحوارية تهدف لزيادة الخبرات واندماج الثقافات المختلفة بين شعوب العالم ومعرفة كيف يفكر الآخرون فى الارتقاء بالمجتمع الذي يعي به ومواجهة الأزمات والمشاكل وكيفية مواجهتها.

فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي من مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة 10- 13 يناير الحالي.

وتزينت مدينة شرم الشيخ لتصبح في أبهى صورها لاستضافة النسخة الرابعة، حيث أنهت إدارة المنتدى كافة الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة، وزين شعار لوجو المنتدى شوارع المدينة وطائرات مصر للطيران التي تنقل الوفود المشاركة في المنتدى من جميع أنحاء العالم.

واتخذت إدارة المنتدى تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من كورونا، وتضم روبوتا متطورا يعمل على تعقيم القاعات، وروبوتا آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتم توزيع أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور.