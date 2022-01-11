برلماني: منتدى شباب العالم الفرصة الأعظم لتلاقي الأفكار وتبادل الثقافات

أكد النائب حسام عوض اللّه عضو مجلس النواب عن ورئيس لجنة الطاقة والبيئة أن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ، فى نسخته الرابعه يعكس ريادة مصر ودورها الفاعل وتطلعاتها الدائمة فالرئيس السيسي ينسج خيوط الأمل والعمل فى بادرة كانت ولازالت هى التجربة العالمية الفريدة من نوعها لجمع العدد الأكبر من العقول الشابة في مكان واحد ، لتكون الفرصة الأعظم لتلاقي الأفكار، وتبادل الثقافات، وانفتاح الحضارات.

وتابع عوض الله أن هذا التجمع ، سيمكن الشباب المصرى والعربى والافريقى من الوصول لمعايشة و تجارب و خبرات ، سواء فى النسخ الماضية والقادمة أو الحالية لمنتدى شباب العالم ، الأمر الذي سينعكس على إثراء المجالات الإبداعية حول العالم.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة أن هذا المنتدى يأتى مع انطلاق الجمهورية الجديدة التى غيرت وجه و تفاصيل الحياة فى مصر إلى "حياة كريمة" ، مع استثمار الطاقات الشابة ، من خلال رؤية مستقبلية لمصر دون قيود وبطموح لا ينتهي .

وأضاف عوض الله فى بيان له نحظى فى مصر بجيل شاب لديه وعي كامل لما يحدث بمصر والعالم ، يمتلك من النضج والمسؤولية ما يؤهله لبناء دولة عصرية حديثة قادرة على اللحاق بالدول المتقدمة في ظل عصر النانو تكنولوجي و الروبوتات .

وثمن رئيس لجنة الطاقة القضايا الانسانية التى يناقشها منتدى شباب العالم وتهم العالم أجمع وتنطلق من محاور ثلاثة أساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية" ، بجانب ما تطرحه أجندة المنتدى من قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة و رسالة السلام والازدهار التى يرسلها المنتدى من مصر إلى العالم .