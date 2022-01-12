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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق ساخرًا من كيروش: «الشناوي كان أحسن واحد لأنه ملعبش باك يمين»

صدى البلد

سخر الإعلامى إبراهيم فايق، من طريقة لعب المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري كارلوس كيروش خلال مباراة نيجيريا أمس.

 

ونشر إبراهيم فايق صورة للشناوى وعلق قائلاً: “كان أحسن واحد في المباراة لأنه الحمدلله ملعبش باك يمين أو جناح شمال وربنا كرمه ولعب حارس مرمى ”.

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اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

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جورج فيندي: منتخب مصر محظوظ بالخسارة بهدف واحد أمام نيجيريا


‎علق الإعلامي إبراهيم فايق علي خسارة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره نيجيريا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.


وكتب فايق عبر حسابه علي تويتر قائلا: “‏‏‏‏‏‏وتبقى الحوكشه أكثر تنظيما من اللي عمله كيروش، والحقيقة يعني احنا نبوس ايدينا شعر ودقن اننا  اتغلبنا واحد بس.. الراجل عنده قدرة غريبة على لخبطة المراكز والعبث بالتشكيل بشكل مرعب، كيروش أهدر شخصية المنتخب اليوم ودخلنا في متاهة غير مفهومة وظهرنا بالشكل الباهت ده بسببه فقط لا غير”.

وحصد منتخب النسور الخضراء الثلاث نقاط الأولى فى البطولة ليتصدر ترتيب المجموعة فى انتظار نتيجة مباراة السودان وغينيا بيساو بعد قليل، بينما تبقى رصيد مصر بلا نقاط فى المركز الرابع فى ترتيب المجموعة.

منتخب مصر نيجيريا مصر كاس امم افريقيا

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