أحمد موسى معلقاً على أداء الفراعنة أمام نيجيريا: «منتخب تعبان.. وكيروش ضايع»

علق الإعلامى أحمد موسي، على أداء منتخب مصر أمام منتخب نيجيريا، ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وكتب أحمد موسى عبر صفحته بموقع فيسبوك “منتخب تعبان .. وكيروش ضايع .. لا خطة ولا دفاع ولا هجوم .. الشناوي فقط هو اللي قدم مباراة تليق به.. للأسف خسرنا بهدف”.

وكان قد قدم وائل جمعة مدير منتخب مصر اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية اضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.



أضاف مدير المنتخب الوطني أنه هناك وقفة حازمة ، وأنه لا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.



وكشف وائل جمعة عن أن ما حدث في مباراة اليوم درس كبير تعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.



وحقق منتخب نيجيريا الفوز على مصر، بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وفي المباراة الثانية للمجموعة، تعادل منتخبا السودان وغينيا بيساو سلبياً.

وبهذا يتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما أخفق منتخب مصر في الحصول على أول نقطة له في الكان الإفريقي 2021.



وحصل منتخبا السودان وغينيا بيساو علي النقطة الأولي لكل منهما في المسابقة القارية.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام نيجيريا

1- نيجيريا - المركز الأول - 3 نقاط.

2- السودان - المركز الثاني - نقطة واحدة.

3- غينيا بيساو - المركز الثالث - نقطة واحدة.

4- مصر - المركز الرابع - بدون نقاط.