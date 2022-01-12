تجديد حبس تاجر مخدرات في القليوبية لحيازته 3 كيلو شادو

جدد قاضى المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية فى القليوبية حبس تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات لضبطة 3.250 كيلو مخدرات بغرض ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وكانت المعلومات قد ودرت للمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تفيد ترويج عاطل للمخدرات على نطاق واسع بدائرة المركز.

وتم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية ويتاجر في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وفى أحد الكمائن ألقي القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة المركز وبحوزته 3،250 كجم من المواد المخدرة شادو وبودرة ومبلغ مالي و5 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهواتف للتواصل مع عملائه وتولت النيابة التحقيق.