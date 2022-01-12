عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق مركزين للدروس الخصوصية وإزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

نظم مجلس مدينة كفر الشيخ عدداً من الحملات تمكنت من إزالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة 50م2، ورفع الإشغالات من عدد من أحياء مدينة كفر الشيخ، إضافة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة بطريق صبري القاضي، وغلق وتشميع مركزين للدروس الخاصة بالحمراء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والقائم بعمل رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة التطوير التكنولوجي بمدرسة النور للمكفوفين

خلال أسبوع.. الكشف على 1693 مريضاً بـ «جلدية كفر الشيخ»


وتابعت المهندسة عايدة ماضي، العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة، والتيسيرات المقدمة للمواطنين، موجه باستمرار أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة أولاً بأول، ومتابعة أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها عدد من أحياء غرب وشرق العاصمة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار أعمال النظافة اليومية ورفع الإشغالات تيسيرا على المواطنين، واستمرار صيانة خطوط الصرف، وصفايات الأمطار، واستمرار أعمال الرصف.

محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ رفع الإشغالات المواطنين املاك الدولة جمال نور الدين

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة بيلا يواصل جولاته الميدانية لمتابعة مستوى النظافة والإنارة بالقرى.. صور

نقيب الصيادين: استمرار توقف عمليات الصيد رغم تحسن الجو نسبيا

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة التطوير التكنولوجي بمدرسة النور للمكفوفين

خلال أسبوع.. الكشف على 1693 مريضاً بـ «جلدية كفر الشيخ»

رئيس جامعة كفر الشيخ: منتدى شباب العالم يعكس اهتمام القيادة السياسية بمستقبل أبنائنا

"سكرتير كفر الشيخ" توجه بتقديم الخدمات والدعم لجميع المواطنين فورا.. صور

«دلالة الخاص في المذهب الحنفي».. كتاب جديد للدكتور هاني تمام

قادته جريمته للإعدام.. حكاية مأساوية لأب هتك عرض ابنتيه في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

قطعت قاسم سليماني إربا إربا... الجيش الإيراني يوجه اتهاما خطيرا إلى أمريكا

حريق محدود بمركز أشعة الماموجرام بجوار معهد الكبد

وزيرة التخطيط: مبادرة حياة كريمة تطبيق فعلي لمؤشر الفقر في مصر

انفوجراف | مبادرة صوتك مسموع تستجيب لـ75,9 ألف شكوى حتى ديسمبر الماضي

بعد موافقة النواب نهائياً.. تعرف على المستندات اللازمة لتأسيس شركات أنشطة التكنولوجيا المالية

إنشاء أول فندق في العالم للإبل بالسعودية بتكلفة 400 ريال لليلة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

تصل للمؤبد وغرامة 2 مليون.. عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل أو الإكراه

إنشاء أول فندق في العالم للإبل بالسعودية بتكلفة 400 ريال لليلة.. فيديو

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك وواتسآب.. وهونر تطلق هاتف Honor Magic V

الإسكان الاجتماعى| 5 حالات لسحب الشقق من مالكيها..احذر

الرئيس السيسي يشارك في جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

تراجع أسعار الذهب عالميا لأدني مستوي له خلال الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة أجاثا كريستي.. طرح بوستر النسخة الجديدة من Death on the Nile

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

فيديو

تظهر مفاتن جسمها.. هجوم على عمر كمال بسبب لبنانية| فيديوجراف

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ