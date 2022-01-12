غلق مركزين للدروس الخصوصية وإزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بكفر الشيخ

نظم مجلس مدينة كفر الشيخ عدداً من الحملات تمكنت من إزالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة 50م2، ورفع الإشغالات من عدد من أحياء مدينة كفر الشيخ، إضافة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة بطريق صبري القاضي، وغلق وتشميع مركزين للدروس الخاصة بالحمراء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والقائم بعمل رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



وتابعت المهندسة عايدة ماضي، العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة، والتيسيرات المقدمة للمواطنين، موجه باستمرار أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة أولاً بأول، ومتابعة أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها عدد من أحياء غرب وشرق العاصمة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار أعمال النظافة اليومية ورفع الإشغالات تيسيرا على المواطنين، واستمرار صيانة خطوط الصرف، وصفايات الأمطار، واستمرار أعمال الرصف.