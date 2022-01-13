ذبح قطعي بالرقبة| تفاصيل قتل محام زوجته.. صرخ في الأهالي "قتلت مراتي"

تمكن عدد من أهالى قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية من ضبط شاب أثناء محاولته الهرب من أعلى أسطح المنازل المجاورة؛ لمنزله عقب قيامه بذبح زوجته في ساعه متأخرة من مساء أمس بسبب خلافات وتركها تنزف حتى الموت بمنزلهما.

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وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه يفيد بورود بلاغ من عدد من أهالى قرية كفر الجنينة التابعة للمركز بقيام شاب حاصل على ليسانس حقوق بذبح زوجته وتمكن من القبض عليه خلال محاولته الهرب من أعلى أسطح المنازل المجاورة لمنزله.



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل مريم محمد عبدالغنى 22 عاما، ‏طالبة جامعية ووجود ذبح قطعى بالرقبة وتم نقل جثتها لمشرحة مستشفى نبروه تحت تصرف النيابة العامة.

وتم القبض على زوجها ويدعى أحمد السيد الصباحى 35 عاما وبمواجهته اعترف بذبح زوجته بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.