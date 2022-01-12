حريق يلتهم مزرعة دواجن في المنيا

التهم حريق مزرعة دواجن بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا. تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بـ اندلاع حريق داخل مزرعة دواجن بقرية برطباط بمركز مغاغة، ملك إميل. ع. ح

انتقل فريق من الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم إخماده دون امتداده للمناطق المجاورة.

وقد تسبب الحريق في نفوق الدواجن وتدمير الواجهة الأمامية للمزرعة، المقامة على مساحة 800 متر من دورين أرضي وعلوي تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ التعرف على أسباب الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتولت النيابة التحقيق.

