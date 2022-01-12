يعد كيك البرتقال من الأكلات التي يمكن تقديمها بالكثير من الإضافات والطرق المختلفة، كما يفضل جميع الأشخاص تناولها، خاصة الأطفال.

وإليك طريقة تحضير كيك الكرانبيري بالبرتقال

مقادير كيك الكرانبيري بالبرتقال

• عصير برتقالة

• كوب ونصف دقيق

• 2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

• رشة ملح

• كوب ساور كريم

• كوب سكر

• 3 بيضة

• بشر برتقالة

• نصف كوب زبدة

• كوب ونصف كرانبيري أو توت أحمر

• 2 ملعقة سكر

• للآيسينج

• سكر بودرة

• 3 ملاعق كبيرة ماء أو لبن

طريقة تحضير كيك الكرانبيري بالبرتقال

* اخلطي البيض والزبدة وعصير البرتقال والسكر معا بشكل جيد.

* كما يمكنك إضافة بشر البرتقال والساور كريم.

* اخلطي الدقيق والملح والبيكينج باودر.

* ثم أضيفي خليط الدقيق لخليط البيض على مراحل مع الخلط.

* ضعي الكرانبيري ويقلب كل الخليط.

* أضيفي السكر والكرانبيري في قاع الصينية.

* يصب خليط الكيك ويوضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى النضج.

* تترك لتبرد.

* تخلط مكونات الآيسينج ويوضع على وجه الكيك.

* يقدم كيك الكرانبيري بالبرتقال.