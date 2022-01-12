يعد كيك البرتقال من الأكلات التي يمكن تقديمها بالكثير من الإضافات والطرق المختلفة، كما يفضل جميع الأشخاص تناولها، خاصة الأطفال.
وإليك طريقة تحضير كيك الكرانبيري بالبرتقال
مقادير كيك الكرانبيري بالبرتقال
• عصير برتقالة
• كوب ونصف دقيق
• 2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
• رشة ملح
• كوب ساور كريم
• كوب سكر
• 3 بيضة
• بشر برتقالة
• نصف كوب زبدة
• كوب ونصف كرانبيري أو توت أحمر
• 2 ملعقة سكر
• للآيسينج
• سكر بودرة
• 3 ملاعق كبيرة ماء أو لبن
طريقة تحضير كيك الكرانبيري بالبرتقال
* اخلطي البيض والزبدة وعصير البرتقال والسكر معا بشكل جيد.
* كما يمكنك إضافة بشر البرتقال والساور كريم.
* اخلطي الدقيق والملح والبيكينج باودر.
* ثم أضيفي خليط الدقيق لخليط البيض على مراحل مع الخلط.
* ضعي الكرانبيري ويقلب كل الخليط.
* أضيفي السكر والكرانبيري في قاع الصينية.
* يصب خليط الكيك ويوضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى النضج.
* تترك لتبرد.
* تخلط مكونات الآيسينج ويوضع على وجه الكيك.
* يقدم كيك الكرانبيري بالبرتقال.