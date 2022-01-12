عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير كيك الكرانبيري بالبرتقال

كيك البرتقال
كيك البرتقال

يعد كيك البرتقال من الأكلات التي يمكن تقديمها بالكثير من الإضافات والطرق المختلفة، كما يفضل جميع الأشخاص تناولها، خاصة الأطفال. 

 

txt

أكلات تونس .. طريقة عمل بريك

txt

أكلات سريعة وخفيفة.. طريقة تحضير فطير باللحمة المفرومة

 

وإليك طريقة تحضير كيك الكرانبيري بالبرتقال

مقادير كيك الكرانبيري بالبرتقال

• عصير برتقالة 

• كوب ونصف دقيق 

• 2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر 

• رشة ملح 

• كوب ساور كريم 

• كوب سكر 

• 3 بيضة 

• بشر برتقالة 

• نصف كوب زبدة 

• كوب ونصف كرانبيري أو توت أحمر 

• 2 ملعقة سكر 

• للآيسينج

• سكر بودرة 

• 3 ملاعق كبيرة ماء أو لبن 

طريقة تحضير كيك الكرانبيري بالبرتقال

* اخلطي البيض والزبدة وعصير البرتقال والسكر معا بشكل جيد.

* كما يمكنك إضافة بشر البرتقال والساور كريم.

* اخلطي الدقيق والملح والبيكينج باودر.

* ثم أضيفي خليط الدقيق لخليط البيض على مراحل مع الخلط.

* ضعي الكرانبيري ويقلب كل الخليط.

* أضيفي السكر والكرانبيري في قاع الصينية.

* يصب خليط الكيك ويوضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى النضج.

* تترك لتبرد.

* تخلط مكونات الآيسينج ويوضع على وجه الكيك.

* يقدم كيك الكرانبيري بالبرتقال.

كيك كيك البرتقال مقادير كيك البرتقال طريقة تحضير كيك البرتقال وصفة كيك

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يشارك بجلسة الفن والثقافة.. ويؤكد: نقدم مبادرات لجميع الأعمار |شاهد

شوبير يعلن تأجيل إجراء أشعة لـ اكرم توفيق وفتوح ..تفاصيل

وزيرة الثقافة: أنجزنا مشاريع ثقافية ضخمة خلال كورونا.. والمسارح المتنقلة إنجاز مميز

بمشاركة السولية .. منتخب مصر يخوض مرانه استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

نشرة أخبار العالم | مصر الوجهة الأولي للسياح الروس.. دولة عربية تعلن حظر التجوال.. إصابة نصف سكان أوروبا بـ أوميكرون

تأجيل محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و٢٣ آخرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

عامر حسين: كيروش سيحصل على راتب عام ونصف حال إقالته

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

مصر مستعدة..الرئيس السيسي يوافق على طلب سفير الشباب اليمني

الإسكان الاجتماعى| 5 حالات لسحب الشقق من مالكيها..احذر

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

تطورات إصابة أكرم توفيق نجم منتخب مصر

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد حليب الماعز للرضع وأفضل أنواعه

مباراة كروية بشكل كوميدي.. سخرية المشاهير من خسارة المنتخب الوطني أمام نيجيريا

طرح بوستر النسخة الجديدة من Death on the Nile في ذكرى وفاة أجاثا كريستي.. فيديو

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

ريا أبى راشد تروى اللحظات الأخيرة لرحيل والدتها.. فيديو

لن أعود إلى لبنان.. ريا أبى راشد تروى طفولتها البائسة بسبب الحرب..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ