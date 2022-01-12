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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"سلامتك".. طارق حامد يوجه رسالة لـ أكرم توفيق بعد إصابته

صدى البلد

نشر اللاعب طارق حامد لاعب نادي الزمالك صورة للاعب اكرم توفيق لاعب النادي الأهلي و منتخب مصر عبر قصته علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وواسي طارق حامد أكرم توفيق بعد تأكد إصابته، وعلق قائلا"سلامتك يا أكرم".

وسادت حالة كبيرة من الحزن بين أعضاء بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم المتواجدة في الكاميرون الآن بعد تأكد إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي .

وحرص اللاعبون، على دعم ومواساة أكرم توفيق وسط حالة كبيرة من الحزن من قبل الجميع سواء الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش أو اللاعبين خاصة وأن أكرم توفيق يعد واحدا من أبرز اللاعبين داخل صفوف الفراعنة في الوقت الحالي.

النادي الأهلي نادي الزمالك التواصل الاجتماعي انستجرام منتخب مصر اكرم توفيق طارق حامد كرة القدم الأهلى منتخب

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