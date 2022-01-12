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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرينة الرئيس: سعدت بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم

قرينة الرئيس
قرينة الرئيس

أبدت السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، سعادتها بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “سعدت بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم، حيث اجتمع الموهوبون من كل أنحاء العالم، هنا في شرم الشيخ، في رسالة تؤكد أن ما يجمع الإنسانية أكثر مما يفرقها وأن الفنون يمكنها أن تلعب دورا بالغ الأهمية في إرساء قواعد التعايش.. إن الفنون والثقافة بلا شك هي الحياة، والركيزة الأساسية للتنمية وبناء الإنسان، فتحية لكل مبدع وكل شابة وشاب شاركوا في هذه العروض المتميزة”.

 

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