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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة ينهي مشاكل الـ VAR

الـ VAR
الـ VAR

شهد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم “الأربعاء” اجتماعاً مع مسؤلي شركة ميديا برو لإنهاء جميع المشاكل المتعلقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو في مصر VAR.

وترأس الاجتماع خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، بحضور الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات عضوا مجلس إدارة الاتحاد والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي. 

كما حرص النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على حضور الاجتماع وإبداء ملاحظات الرابطة في هذا الصدد. 

على جانب أخر أكدت نتائج المسحة الطبية التي أجريت اليوم إيجابية مسحة  جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس بعثة منتخب مصر بالكاميرون دون ظهور أعراض، فيما جاءت نتائج مسحات جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري سلبية. 

وقرر كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قيد مروان داوود في قائمة منتخب مصر التي تخوض البطولة وباتت قائمة المنتخب تضم كلا من حراس المرمى: محمد الشناوي -  محمد أبو جبل -  محمد صبحي - محمود جاد ، خط الدفاع: أكرم توفيق -  عمر كمال -  أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أيمن أشرف -  أحمد فتوح -  محمد عبد المنعم -  محمود علاء ، الوسط: عمرو السولية -  حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني -  أحمد سيد "زيزو" -  مهند لاشين ، خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي بالإضافة إلى ضم مروان داود.

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