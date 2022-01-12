ضبط موظفين طلبا رشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح على 10 وحدات سكنية بالجيزة

فساد الأحياء..

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين ضد مسئول بإحدى الوحدات المحلية بالجيزة لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح لـ 10 وحدات سكنية بالعقار الخاص به.



تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وقيام عضو لجنة المصالحات بأحد الأحياء بالجيزة – له معلومات جنائية بإستغلال موقعه الوظيفى وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح للوحدة السكنية الواحدة من أصل 10 وحدات بالعقار المملوك للمبلغ.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه وذلك حال تلقيه مبلغ الرشوة بجهة عمله ، وبرفقته آخر “موظف عام رئيس اللجنة الخاصة بالبت فى المصالحات بذات الجهة” وبحيازتهما مبلغ مالى كمقدم من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.