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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطيرة بالجبن والزبدة

فطيره بالجبن والزبده
فطيره بالجبن والزبده

 فطيره بالجبن والزبده من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ الذي يدفع الكثير إلي شرائها و تناولها.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فطيره بالجبن والزبده.

مقادير فطيره بالجبن والزبده


٥ كوب دقيق 

ثلث كوب حليب بودره

 ١ كوب زبادي

 ٢ ملعقة كبيرة خميرة 

٢ ملعقه كبيرة سكر

 نصف كوب زيت 

ماء  للعجن

 

-للوجه

١٠٠ جم زبدة 

ربع كوب زيت زيتون

 نصف كوب بقدونس

 جبن حلوم مكعبات 

روزماري اعواد

 طماطم شيري 

رشة ملح خشن 


طريقة تحضير فطيره بالجبن والزبده


-يسخن الفرن على درجة حرارة 180

- تجهز صينية كبيرة مدهونة بالزيت

- تفرد العجينة في الصينية

توزع على الوجه:

-الجبنة، الطماطم الشيري، أعواد الروزماري، والبقدونس

- تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

- تخلط الزبدة المذابة مع البقدونس ويدهن وجه الفطيرة

للعجين:

- تخلط جميع المكونات الجافة معا

- يضاف الزيت والزبادي ونقلب

-يضاف الماء (حوالي كوب) حتى يتجانس القوام ويتشكل إلى عجين

- تترك لتختمر حوالي ساعة

 

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