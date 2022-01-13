بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطيرة بالجبن والزبدة

فطيره بالجبن والزبده من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ الذي يدفع الكثير إلي شرائها و تناولها.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فطيره بالجبن والزبده.

مقادير فطيره بالجبن والزبده



٥ كوب دقيق

ثلث كوب حليب بودره

١ كوب زبادي

٢ ملعقة كبيرة خميرة

٢ ملعقه كبيرة سكر

نصف كوب زيت

ماء للعجن

-للوجه

١٠٠ جم زبدة

ربع كوب زيت زيتون

نصف كوب بقدونس

جبن حلوم مكعبات

روزماري اعواد

طماطم شيري

رشة ملح خشن



طريقة تحضير فطيره بالجبن والزبده



-يسخن الفرن على درجة حرارة 180

- تجهز صينية كبيرة مدهونة بالزيت

- تفرد العجينة في الصينية

توزع على الوجه:

-الجبنة، الطماطم الشيري، أعواد الروزماري، والبقدونس

- تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

- تخلط الزبدة المذابة مع البقدونس ويدهن وجه الفطيرة

للعجين:

- تخلط جميع المكونات الجافة معا

- يضاف الزيت والزبادي ونقلب

-يضاف الماء (حوالي كوب) حتى يتجانس القوام ويتشكل إلى عجين

- تترك لتختمر حوالي ساعة