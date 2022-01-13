ضبط 6 الاف مخالفة مرورية بينها 2009 تجاوز السرعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6640 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2009 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و182 مخالفة السير بدون تراخيص، و5 دراجات نارية مخالفة، و32 مخالفة شروط التراخيص، و23 مخالفة موقف عشوائى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .