إحباط 11 محاولة تهريب أدوية عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 11 قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 5 قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 35 قضية .



وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1325 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 280 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 10 قضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.