عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق مصنع خاص بـ تعبئة السكر في الجيزة .. صور

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة على حريق نشب بمصنع بطريق مصر أسيوط في البدرشين صباح اليوم الخميس.

حريق يلتهم مزرعة دواجن في المنيا

مصرع 4 أطفال أشقاء في حريق شقة سكنية بفيصل


تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع بطريق مصر أسيوط في البدرشين، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، لمحاصرة الحريق والسيطرة عليه، وتبين أنه مصنع خاص بتعبئة السكر يقع بطريق مصر أسيوط في المرازيق مركز البدرشين.  تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق لبيان سبب الحريق.

شهود عيان يروون تفاصيل حريق شقة فيصل وانهيار الأم

روى شهود العيان للأجهزة الأمنية في الجيزة أثناء مناقشتهم حول الواقعة أنهم فوجئوا بالنيران تنبعث من شقة بالطابق الثالث وكمية من الأدخنة الكثيفة التي لم تمكنهم من الدخول الى الشقة وقاموا بفصل التيار الكهربائي عن العقار لمنع امتداد النيران لباقي الشقق وتمكنوا من كسر الباب وحاولوا إخماد النيران حتى وصلت سيارات الإطفاء.


وأشار أحد شهود العيان إلى أن الجيران اكتشفوا خروج دخان من الشقة وأخبروا صاحب المنزل الذي استعان بنجار لكسر الباب، حيث لم يتوقعوا وجود أحد بالداخل، وأنهم قاموا بمحاولات لإطفاء النيران ولم يتوقعوا وجود أطفال في الشقة حتى اكتشفوا جثثهم.

 

وحكى أحد الجيران عن الموقف المؤثر لوالدة الأطفال والتي صرخت قائلة «طب صحوا لي واحد منهم.. صحوا لي واحد من ولادي بس»، لافتًا إلى أنها لم تكن في وعيها نظرًا لأنها فقدت 4 أطفال.

 

ولفت أحد شهود العيان إلى أن النار أتت على الشقة بالكامل، وأن والدة الأطفال تعرضت لصدمة كبيرة بعد مشاهدها جثة ابنها الرضيع واشقائه الثلاث وأن الأم أخبرتهم أنها مطلقة وتسكن هذه الشقة منذ 10 شهور.

 

وتواصل النيابة العامة في الجيزة تحقيقاتها في مصرع 4 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة بمنطقة فيصل حيث أسفرت المعاينات والتحريات الأولية عن نشوب الحريق في شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار سكنى بشارع الشيخ ريحان، حيث التهمت محتويات أحد الغرف، وامتدت لتشمل بعض أجزاء المنزل، وأسفر عن مصرع 4 أطفال كانوا متواجدين بالداخل.


وكشفت مناظرة جثث الضحايا، عن إصابة أحد الأطفال بحروق في مناطق متفرقة من الجسد نتيجة اشتعال النيران، بينما لقي الأطفال الباقين مصرعهم نتيجة استنشاقهم كميات ضخمة من أبخرة الدخان السامة التي صعدت جراء الحريق.


تمكن رجال الإطفاء في الجيزة من السيطرة على النيران التى اشتعلت داخل المنزل، وتم نقل جثامين الأطفال إلى المستشفى، وأصدرت جهات التحقيق قرارا بدفنهم، عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.


وفى الوقت الحالى يعمل رجال المعمل الجنائى على رفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ عنها وتحديد سبب اشتعال النيران.


وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة في الجيزة، أن الواقعة بدأت بورود بلاغ لشرطة النجدة، يشير لوجود حريق داخل شقة بأحد العقارات بمنطقة فيصل ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث و بالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث، الأمر الذي نتج عنه مصرع طفل رضيع يدعى " ع. ال .ع" يبلغ من العمر عامين ونصف، مختنقا، وكذلك إصابة أشقائه الثلاثة "ج" 8 سنوات، "ي"، 6 سنوات، "ج"، 4 سنوات، وتم نقلهم لمستشفى أم المصريين، وقد لقوا مصرعهم فور وصولهم.


وتبين أن والدتهم تركتهم بالمنزل وغادرت لقضاء بعض الاحتياجات، وقد تلقت اتصال هاتفي من الجيران يخبروها بنشوب حريق بالشقة ومصرع أبنائها، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

الجيزة اخبار الحوادث حريق حريق مصنع البدرشين مصنع سكر

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل فعاليات اليوم الختامي لمنتدى شباب العالم.. فيديو

محافظ المنوفية: صرف 120 ألف جنيه لكل متوفى في حادث معدية المناشي

النار في كل مكان.. حريق ضخم بخط الغاز في فنزويلا.. فيديو

وزيرة التخطيط توقع بروتوكول هاكثون مصر 2030 بمنتدى شباب العالم |صور

وزير الكهرباء: إنشاء خط ربط للطاقة بين مصر والسعودية.. تفاصيل

إخماد حريق مصنع خاص بـ تعبئة السكر في الجيزة .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

لـ أسرة المتوفى| معاش 3 أشهر.. تعرف على شروط صرف منحة الوفاة بقانون العمل الجديد

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

اشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى ؟

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

حافظ على شقتك.. حالات تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب

بعد ظهوره مع سونا غسان..عمر كمال مع المغربية شيماء علام

صداع واحتقان .. الأعراض الحقيقية لمتحور أوميكرون

ارتفاع سعر الأرز.. الزراعة: لا سبب لذلك ولدينا اكتفاء ذاتي منه

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ