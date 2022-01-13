إخماد حريق مصنع خاص بـ تعبئة السكر في الجيزة .. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة على حريق نشب بمصنع بطريق مصر أسيوط في البدرشين صباح اليوم الخميس.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع بطريق مصر أسيوط في البدرشين، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، لمحاصرة الحريق والسيطرة عليه، وتبين أنه مصنع خاص بتعبئة السكر يقع بطريق مصر أسيوط في المرازيق مركز البدرشين. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق لبيان سبب الحريق.

شهود عيان يروون تفاصيل حريق شقة فيصل وانهيار الأم

روى شهود العيان للأجهزة الأمنية في الجيزة أثناء مناقشتهم حول الواقعة أنهم فوجئوا بالنيران تنبعث من شقة بالطابق الثالث وكمية من الأدخنة الكثيفة التي لم تمكنهم من الدخول الى الشقة وقاموا بفصل التيار الكهربائي عن العقار لمنع امتداد النيران لباقي الشقق وتمكنوا من كسر الباب وحاولوا إخماد النيران حتى وصلت سيارات الإطفاء.



وأشار أحد شهود العيان إلى أن الجيران اكتشفوا خروج دخان من الشقة وأخبروا صاحب المنزل الذي استعان بنجار لكسر الباب، حيث لم يتوقعوا وجود أحد بالداخل، وأنهم قاموا بمحاولات لإطفاء النيران ولم يتوقعوا وجود أطفال في الشقة حتى اكتشفوا جثثهم.

وحكى أحد الجيران عن الموقف المؤثر لوالدة الأطفال والتي صرخت قائلة «طب صحوا لي واحد منهم.. صحوا لي واحد من ولادي بس»، لافتًا إلى أنها لم تكن في وعيها نظرًا لأنها فقدت 4 أطفال.

ولفت أحد شهود العيان إلى أن النار أتت على الشقة بالكامل، وأن والدة الأطفال تعرضت لصدمة كبيرة بعد مشاهدها جثة ابنها الرضيع واشقائه الثلاث وأن الأم أخبرتهم أنها مطلقة وتسكن هذه الشقة منذ 10 شهور.

وتواصل النيابة العامة في الجيزة تحقيقاتها في مصرع 4 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة بمنطقة فيصل حيث أسفرت المعاينات والتحريات الأولية عن نشوب الحريق في شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار سكنى بشارع الشيخ ريحان، حيث التهمت محتويات أحد الغرف، وامتدت لتشمل بعض أجزاء المنزل، وأسفر عن مصرع 4 أطفال كانوا متواجدين بالداخل.



وكشفت مناظرة جثث الضحايا، عن إصابة أحد الأطفال بحروق في مناطق متفرقة من الجسد نتيجة اشتعال النيران، بينما لقي الأطفال الباقين مصرعهم نتيجة استنشاقهم كميات ضخمة من أبخرة الدخان السامة التي صعدت جراء الحريق.



تمكن رجال الإطفاء في الجيزة من السيطرة على النيران التى اشتعلت داخل المنزل، وتم نقل جثامين الأطفال إلى المستشفى، وأصدرت جهات التحقيق قرارا بدفنهم، عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.



وفى الوقت الحالى يعمل رجال المعمل الجنائى على رفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ عنها وتحديد سبب اشتعال النيران.



وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة في الجيزة، أن الواقعة بدأت بورود بلاغ لشرطة النجدة، يشير لوجود حريق داخل شقة بأحد العقارات بمنطقة فيصل ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث و بالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث، الأمر الذي نتج عنه مصرع طفل رضيع يدعى " ع. ال .ع" يبلغ من العمر عامين ونصف، مختنقا، وكذلك إصابة أشقائه الثلاثة "ج" 8 سنوات، "ي"، 6 سنوات، "ج"، 4 سنوات، وتم نقلهم لمستشفى أم المصريين، وقد لقوا مصرعهم فور وصولهم.



وتبين أن والدتهم تركتهم بالمنزل وغادرت لقضاء بعض الاحتياجات، وقد تلقت اتصال هاتفي من الجيران يخبروها بنشوب حريق بالشقة ومصرع أبنائها، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.