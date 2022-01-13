طلبة مدارس الغربية فى زيارة المواقع الشرطية .. صور

قامت مديرية أمن الغربية بتنظيم زيارة لعدد من الطلاب إلى (إدارة مرور الغربية – إدارة نجدة الغربية – إدارة الحماية المدنية بالغربية) حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما صغار السن .

وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع .