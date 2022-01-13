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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل ادعاء فتاه بإبتزازها والإساءه لسمعتها بالغربية

فتاة
فتاة

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على المواقع الإخبارية من مقطع فيديو متضمن ادعاءات من إحدى السيدات تتضرر من قيام أحد الأشخاص بإبتزازها وتهديدها بالإساءة لسمعتها بين أهالى إحدى القرى بالغربية .
 

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو (لإحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز طنطا) وقد أشيع بين الأهالى بوجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد الأشخاص وقيامه وأخرين من أصدقائه بالتناوب والخوض بالحديث عن تلك العلاقة بين أهالى المنطقة ، وتدخل الوسطاء لإنهاء تلك الأحاديث بعقد جلسة عرفية انتهت حكمها بتغريم الأشخاص مبلغ مالى قام إثنين منهم بالسداد ورفض الأخير لعدم إعترافه بتورطه فى الواقعة .

فقامت المذكورة بتحرير محضر ادعت فيه قيام الشخص المشار اليه بتهديده لها وإبتزازها وبالعرض على النيابة العامة تم حفظ المحضر ، وامعاناً منها فى النيل منه وإجباره على السداد قامت ببث الفيديو رغبة منها فى إثارة متابعى صفحات التواصل الإجتماعى وخاصةً أهالى المنطقة ، وأنها تقصد من ذلك إجبار المذكور على سداد المبلغ المالى .

 بإستدعاء المذكور وبمواجهته بما ورد بمقطع الفيديو وما أسفر عنه الفحص قرر بأن المذكورة تقصد من إدعائها الكاذب إجباره على سداد المبلغ المالى رغم عدم تورطه فى الواقعة.

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.

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