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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد .. لحظة الهجوم بـ الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت مصادر عراقية، بأنه قد تم إطلاق صاروخين على الأقل على السفارة الأمريكية في وسط بغداد، وكلاهما أسقط دون التسبب في إصابات أو أضرار.

ويُزعم أن اللقطات المنشورة على الإنترنت لالتقاط الاعتراض.

ويُظهر الفيديو نظام دفاع جوي من طراز C-RAM يطلق دفقًا حارقًا من الرصاص على المقذوفات.

 

 

وأفادت قناة الغدير العراقية بسماع دوي ثلاثة انفجارات في المنطقة الخضراء والتي تتواجد بها السفارة الأمريكية في العراق.

وكان هجوم صاروخي في أواخر العام الماضي قد استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم السفارة الأمريكية.

وحسب "الحدث"، استهدف قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء تم من شارع فلسطين شرق بغداد.

 

 

 

السفارة الأمريكية في العراق العراق المنطقة الخضراء هجوم صاروخي اخبار العراق

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