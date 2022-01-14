التسريبات الأولى لأحدث سلسلة لـ إنفينكس العالمية بمصر

كشفت التسريبات عن قرب طرح شركة Infinix العالمية والمتخصصة في صناعة التكنولوجيا الحديثة، سلسلة هواتفها الجديدة 11 NOTE وهي السلسلة التي تشتهر بأدائها القوي وأسعارها التنافسية، ومكوناتها العالية، والتصميم العصري الجذاب الذي يناسب كل الحالمين بعالم لا ينتهي من تطبيقات الهواتف الذكية العاملة بلا انقطاع.

وتعد سلسلة 11 Infinix NOTE آخر إصدار في سلسلة NOTE الشهيرة، والتي تأتي بحسب بعض التسريبات هذا العام في نسختين للهواتف هما: 11 Note و Note 11 PRO وحتى الآن لم يتم الكشف رسميًا عن أي معلومات حول الجهازين، ولكن وفقًا للإعلانات التشويقية التي ظهرت على الإنترنت، يبدو أن الإطلاق سيكون في الأيام القريبة القادمة.

مميزات مسربة لهاتف NOTE 11 Pro:

ومن المتوقع أن يكون الهاتف الأكبر في السلسلة والذي يحمل اسم NOTE 11 Pro، واحدًا من أوائل الهواتف الذكية الحديثة التي تم تزويدها بمعالج الألعاب الفائق Helio G96 الجديد من MediaTek، كما يتميز بشاشة FHD+ مقاس 6.95 بوصة 120HZ فائقة الانسيابية، وكاميرا ثلاثية تصل دقتها 64 ميجابكسل مع زووم فائق 30x، ومجموعة ألعاب Monster الجديدة من Infinix والتي تجمع بين المميزات المبتكرة للألعاب الإلكترونية بالتوازي مع التقنيات الذكية الأخرى، وكلها مصممة لتوفير تجربة أداء مثالية لكل المستخدمين من خلال الأسلوب والوظائف.

شاشة هاتف 11 NOTE:

كما أوضحت التسريبات أن النسخة العادية من سلسلة الهواتف 11 Infinix NOTE الجديدة تأتي مدعوم بشاشة AMOLED فائقة الجودة وتعد هي الأكبر مقارنةً بمنافسيها من نفس الفئة، حيث يصل حجم الشاشة 6.7 بوصة ، بدقة Full HD + (1080 × 2400)، وتصل ذروة سطوعها 650nits توفر رؤية واضحة في أوقات النهار وخلال سطوع الشمس.

ذاكرة وصول عشوائي ممتدة:

الهواتف الذكية الجديدة ستأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت قابلة للترقية حتى 11 جيجا بايت، وأحدث نظام تشغيل لهواتف الأندرويد 11 XOS وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت يمكن زيادتها حتي 2 تيرا بايت.

بطارية تناسب الاستخدام المستمر:

ومن المتوقع أن تأتي سلسلة هواتف 11 Infinix NOTE ببطارية عملاقة تتناسب مع ما زودت به الهواتف الجديدة من مميزات تسمح بعمل عدد كبير من التطبيقات بلا إعادة تحميل أو غلق للتطبيق وإعادة فتحه.

نظام تبريد فائق للهاتف:

من المقرر أن تضيف الشركة لهواتفها الجديدة ميزة الحفاظ على برودة الهواتف أثناء العمل، حيث سيغطي نظام التبريد الفائق الفريد بغشاء الجرافين المكون من 9 طبقات في هاتف NOTE 11 Pro الجديد، لوقف ارتفاع درجة حرارة الجهاز، وجعل الهاتف أكثر راحة للمستخدمين خاصة من هواة اللعب لفترات طويلة على الهواتف الذكية.