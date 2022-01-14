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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإعلان عن موعد مهرجان بورسعيد الدولي لسينما العالم القديم

صدى البلد

قال المخرج محمد الدسوقى، الأمين العام مساعد مهرجان بورسعيد الدولي لسينما العالم القديم: إن مهرجان بورسعيد الدولي لسينما العالم القديم “دورة الفنان الكبير محمود ياسين” يقام في بورسعيد من يوم  ٢٥ يونيو المقبل ويستمر حتى ٣٠ يونية ٢٠٢٢.


ويشارك  في  فعاليات المهرجان دول روسيا، الهند، فرنسا، إيطاليا، إنجلترا، كرواتيا، اسبانيا، مصر.

مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم تنظمه مؤسسة “سينما توجراف”، وأسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد، بهدف نشر الثقافة السينمائية، والتعريف بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث “أفريقيا وآسيا وأوروبا”. 

ويضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والوثائقية والتسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة، ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمال سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما. 

و تقام فاعليات المهرجان بالمركز الثقافي وقصر الثقافة والمسارح المكشوفة وتنقل عبر الشاشات في الحدائق والميادين في جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد. 

مهرجان بورسعيد الدولي المخرج محمد الدسوقى الفنان الكبير محمود ياسين بورسعيد مهرجان بورسعيد الدولي لسينما العالم القديم

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