عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات مصورة تكشف قدرات كاميرا هاتف أوبو Find X5 Pro

تسريبات مصورة تكشف
تسريبات مصورة تكشف قدرات كاميرا هاتف أوبو Find X5 Pro

كشفت تسريبات مصورة تصميم وقدرات كاميرا هاتف Oppo Find X5 Pro الذى تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيقدم الهاتف قرة عالية في التصوير مع عدد من التقنيات التى تصدر لأول مرة. 


وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo Find X5 Pro سيحصل على كاميرا من تصنيع شركة Hasselblad السويدية الرائدة في مجال التصوير التى تقوم بتصنيع كاميرا هواتف وان بلس المتميزة التى قامت بتصنيع الكاميرا الخاصة بهاتف وان بلس برو الرائد والذى تم إصدراه منذ أيام. 

أوبو تطلق هاتفا جديدا ببطارية عملاقة.. سعر ومواصفات Oppo A36

مليون طلب حتى الآن..أوبو تواجه نقصا في طلبات حجز هاتفها Oppo Find N القابل للطي

Oppo Find X5 Pro live shots reveal Hasselblad partnership
تسريبات مصورة تكشف قدرات كاميرا هاتف أوبو Find X5 Pro


ومن المتوقع أن تشهد كاميرا هاتف Oppo Find X5 Pro تحسين ملحوظ خاص بمعالجة الصور للكاميرا بشكل دقيق، وستكون عبارة كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة مخصصة للعزل وكاميرا فائقة الاتساع ، إلى جانب كاميرا أمامية داخل ثقب بالشاشة.

Oppo Find X5 Pro live shots
تسريبات مصورة تكشف قدرات كاميرا هاتف أوبو Find X5 Pro


وسيعمل هاتف Oppo Find X5 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الاندرويد، يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس 5G ، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وحتى 521 من سعة التخزين الداخلى.  

Oppo Find X5 Pro live shots
تسريبات مصورة تكشف قدرات كاميرا هاتف أوبو Find X5 Pro


وسيأتى هاتف Oppo Find X5 Pro بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.  

هاتف Find X5 Pro كاميرا Find X5 Pro مواصفات Find X5 Pro هواتف أوبو الرائدة هواتف أوبو 2022 افضل هواتف أوبو

ترشيحاتنا

ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف حقيقة إجرائه مسحة طبية جديدة.. خاص

هل هناك علاقة بين فصول السنة والجرائم.. أستاذ مساعد بعلم اجتماع يجيب..فيديو

الأعمال التي تدخل الجنة .. اقتد بهؤلاء الخمس تكن أسعد الناس

ضرب وخنق وتجميد في الثلاجة.. رجل ينهي حياة حبيبته بطريقة بشعة

دعاء الإنجاب بالذرية الصالحة.. كلمات قرآنية يرددها كل مشتاق

تقدر بمليون دولار.. ممثلة شهيرة تتعرض لسرقة مجوهراتها والسطو على منزلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا .. لـ3 أسباب لا يعرفها كثيرون

الأقمار الصناعية: كتلة ثلجية باردة تضرب البلاد وأمطار غزيرة خلال ساعات

وزير التعليم ينفي تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات

رسالة بالدموع.. ضحية المحلة:المجرم صعبان عليا ولو كان سرق بس كنت سامحته

القاضي للمتهم بقتل شقيقته حرقا: أمك جت تنجيك واتنازلت بوس راسها ورجليها

هل يجوز التيمم للغسل من الجنابة في البرد الشديد؟.. الإفتاء تجيب

بعد تحذيرات الصحة.. متى تُعطل الدراسة وتغلق المحلات وفقًا لقانون الجوائح؟

حالة الطقس غداً .. متى تنتهي موجة الصقيع ؟ | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرسمية.. أبطال مسلسل "أصحاب ولا أعز" يتألقون على السجادة الحمراء

"شمس" تُغلق السِّتار على دموع طاقم العمل

منى زكي وإياد نصار في كواليس فيلم أصحاب ولا أعز.. صور

وزير الدفاع: حريصون على الارتقاء بالاستعداد القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة

فيديو

فيديو جراف.. اللى راح راح.. والدة المتهم قاتل شقيقته تتنازل أمام جنايات المنصورة

على بعد 10 كيلو من الحادث.. تفاصيل العثور على جثمان شروق ياسر ضحية معدية القطا "فيديو"

بهاء سلطان يطرح أغنية مالك.. فيديو

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ونشاط للرياح بجميع المحافظات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ