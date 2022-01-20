صحة النواب توصي بإنشاء عيادات متخصصة لمرضى السكر

لمواجهة المضاعفات..

قالت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك معاناة يعيشها مرضى السكر الذين تتفاقم حالتهم وتصل إلى « القدم السكري » ما يجعلهم يتعرضون للبتر، مشيرة إلى أن علاج القدم السكري يجب أن يحظى بعناية بالغة، مع ضرورة وضعه على قائمة أولويات المبادرات الرئاسية، كونه إحدى الأمراض الخطيرة التي تنتج عن مضاعفات مرض السكر .

وطالبت “ سعيد” بضرورة توفير عيادات خاصة بمرضى القدم السكري في المستشفيات العامة والتأمين الصحي، الى جانب إطلاق حملات لتوعية للمواطنين حتى لا يصابوا بمرض السكر، وتوعية المرضى بأفضل أساليب العلاج، ورعايتهم.