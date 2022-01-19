الصحة: 61 مليون تلقوا لقاح كورونا وزيادة فى معدل انتشار أوميكرون

أكدت وزارة الصحة والسكان ، إن التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حول مقارنة المتحور "أوميكرون" بباقى المتحورات، والأعراض التى تظهر على المصاب به، تؤكد أن متحور "أوميكرون" يصاحبه زيادة فى معدل الانتشار، ونقص احتمالية الدخول للمستشفيات وشدة المرض، فضلاً عن زيادة احتمالية الاصابة مرة أخرى للحالات التى تم اصابتها بمتحور"أوميكرون" كما أكد التقرير استمرار اختبار "PCR" فى الكشف عنه.



وأضافت وزارة الصحة والسكان أن نتائج فحص الانفلونزا والكورونا فى برنامج ترصد الأمراض الشبيهة بالانفلونزا بالمواقع المختارة بالـ "PCR" حسب الاسابيع الوبائية لعام 2020 وحتى الاسبوع الوبائى الثانى من عام 2022 والمنتهى فى 15يناير الجارى.

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحاً أن اجمالى كميات اللقاحات التى تم توريدها حتى الان وصلت إلى 132.105.180 جرعة من مختلف اللقاحات سواء تامة الصنع، أو مواد خام تصنيع محلى.

عدد من حصلوا علي اللقاح

وقالت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ 36.678.132 جرعة، فيما بلغ إجمالي الجرعة الثانية 24.194.692 جرعة، و489.752 جرعة تنشيطية، وبهذا يصبح إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتي الآن 61.362.576 جرعة، مشيراً إلي أن هناك نحو 70.742.604 جرعة متاحة.

