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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القوات المسلحة تنظم زيارة لمجموعة من شباب مصر الدارسين بالخارج لقوات الصاعقة.. قائد قوات الصاعقة: القوات المسلحة تفخر دوما بالشباب المصري الواعد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

زيارة الوفد:

بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء الوطن

عدد من الرمايات الإحترافية بأوضاع الرمي المختلفة

قائد قوات الصاعقة:

القوات المسلحة تفخر دوماً بالشباب المصري الواعد

حب الوطن عقيدة راسخة تجمع بين أبناء مصر مهما تباعدت بيننا المسافات

 

نظّمت القوات المسلحة زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين بالخارج لمقر قيادة قوات الصاعقة المصرية ، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك فى إطار تعرف شباب المصريين بالخارج على قدرات القوات المسلحة القتالية و تنمية روح الولاء والإنتماء لديهم.

حيث بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم لرفعة شأن الوطن ، تلاها كلمة لقائد قوات الصاعقة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للوفد ولأسر الشهداء والمصابين من مقاتلي الصاعقة البواسل الذين شاركوا أبطال الصاعقة فى ذلك اليوم ، مؤكداً أن القوات المسلحة تفخر دوماً بالشباب المصري الواعد، مشيراً إلى أن حب الوطن عقيدة راسخة تجمع بين أبناء مصر مهما تباعدت بيننا المسافات.

كما شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً تناول نشأة وتطور قوات الصاعقة وإستعراض تضحيات أبطال الصاعقة على مر التاريخ ، أعقبه متابعة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها أبطال الصاعقة بشكل يومى ، كما نفذت عناصر قوات الصاعقة عدد من الرمايات الإحترافية بأوضاع الرمي المختلفة ، وتفقد الوفد معرضاً للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة ، تلاها تفقد ميادين التدريب التخصصية المختلفة المجهزة بأحدث منظومات ووسائل التدريب الحديثة.

ومن جانبها أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها إلى القوات المسلحة على نشر الوعى الفكري والثقافي والعسكري بين شباب مصر الدارسين بالخارج ، وأكدت أن الزيارة تهدف إلى تقارب الشباب المصري بالخارج تجاه قواتهم المسلحة وإطلاعهم على الدور البطولي الذى تقوم به ، كما وجهت التحية لأسر الشهداء الحاضرين لما قدمه أبنائهم من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدراته.

كما أعرب الشباب عن فخرهم وإعتزازهم بالدور الذى يقوم به رجال قوات الصاعقة وما يبذلونه من تضحيات لتنفيذ كافة المهام التى يكلفون بها.

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