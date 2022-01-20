بينها 2528 تجاوز سرعة.. ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (7266) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2528 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 111 مخالفة السير بدون تراخيص و8 مخالفات الدراجات النارية و7مخالفات موقف عشوائى و33 مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق