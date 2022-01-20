غش تجارى وتهريب للسوق السوداء.. ضبط ١٣٥٩ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1359) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط (263 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (7,500 طن) و ضبط (35 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (57,204 طن – 201769 عبوة – 878 قطعة) وضبط (27 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (21,932 طن – 50 عبوة).

كما تم ضبط (17 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (5,960 طن – 87 عبوة – 28911 قطعة – 2684 لتر ) وضبط (26 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (472950 لتر – 127 إسطوانة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.