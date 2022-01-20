عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غش تجارى وتهريب للسوق السوداء.. ضبط ١٣٥٩ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1359) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط (263 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (7,500 طن) و ضبط (35 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (57,204 طن – 201769 عبوة – 878 قطعة) وضبط (27 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (21,932 طن – 50 عبوة).

كما تم ضبط (17 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (5,960 طن – 87 عبوة – 28911 قطعة – 2684 لتر ) وضبط (26 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (472950 لتر – 127 إسطوانة).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

الغش التجاري شرطة التموين قضية تموينية صحة المواطنين السلع الغذائية قطاع الأمن العام

ترشيحاتنا

أقوى ذكر لطرد الشيطان ..ردده تكن في معية الله وحفظ الملائكة

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي | قصة قبلتها مع إسماعيل ياسين

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 - 1- 2022 والقنوات الناقلة

الأمم المتحدة: 2021 ضمن السنوات السبع الأكثر حرا على الإطلاق

كهربا ينعش خزينه الأهلي بأول أقساط إعارته لهاتاي سبور التركي

دعاء في المطر للمريض.. اغتنم الفرصة وأبواب السماء مفتوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

توجيه من السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

15 يومًا .. الأرصاد : على الجميع توخي الحذر.. البرد شديد |فيديو

مسجل خطر.. القبض على المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

توقعات بسقوط ثلوج.. تحذير عاجل من طقس الخميس والجمعة| الشتاء الأصعب

بسبب كورونا.. إعلام القاهرة تستكمل امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين

كارفور: أحد العملاء خالف اللوائح التنظيمية داخل فرع المعادي وتقدمنا بشكوى ضده

الجراحة صعبة والموقف خطير.. تفاصيل مرض أشرف قاسم نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

خلعوا الحذاء.. نجوم أثاروا الجدل على السجادة الحمراء

ياشيخة اتقي الله.. مبروك عطية في رسالة نارية لإحدى الحموات

إجراءات مشددة.. عقوبات رادعة لمواجهة أوميكرون في مصر

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ