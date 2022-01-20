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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط ٥ محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية خلال ٢٤ ساعة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (5) قضايا وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية .

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (26) قضية وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1449) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (391) حكم قضائى متنوع وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (6) قضايا.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امن المنافذ محاولات تهريب الهجرة غير الشرعية مكافحة الجريمة المنافذ الجمركية

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