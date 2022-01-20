أخبار الفن| كورونا يضرب نجوم الفن.. إصابة زوجة أمير طعيمة بـ ورم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها كورونا يضرب نجوم الفن، إصابة زوجة أمير طعيمة بـ ورم، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر علي ربيع في الصورة من سيارته، وعلق: “يعني شتا وبرد وكورونا وانفلونزا ومتحور دالتا وأوميكرون، ده لو مندوب مبيعات مش هتلاقي عنده العرض ده”.

كشفت جيني طعيمة زوجة الشاعر أمير طعيمة إصابتها بورم، من خلال حسابها عبر فيسبوك

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك : «من حوالي سنة ويمكن أكتر وأنا تعبانة وبأجل مشوار الطبيب، وبقول بطلي دلع وباخد مسكنات والدنيا ماشية، من تقريبا كده 4 شهور وتدهور رهيب ومتماسكة وبقول أفضى بس كده وأشوف إيه الحكاية، أمير كان عنده عرض المسرحية في الرياض والمفروض أنا ما بفوتش الحاجات دي إطلاقا وخصوصًا لو شغل شهور».

انتهي مطرب المهرجانات اورتيجا والمطربة الشعبية نعوم من تسجيل أغنية جديدة بنظام الدويتو والفيديو كليب والتي تحمل اسم تماسيح النيل ، وهي أغنية تشير لبعض احداث الفيلم السينمائي الجديد "تماسيح النيل" والذي يقوم ببطولته عدد كبير جدا من النجوم .

شارك الفنان صلاح عبد الله حكمة لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وطلب منهم محاولة تفسيرها.

وجاءت الحكمة كالاتي: يجوز اني اتولدت عجوز أو متولدتش بالاساس أو يمكن لسه هتولد ب المعاد لسه مجاش.

وكتب: “مع إقتراب ذكرى يوم مولدي الـ٦٧ أنشر عليكم #تخريفة_التخاريف🙈واللي يقدر يفهمها ياريت يفهمالي🙏وبتكلم جد👇💚👇"

كشفت الفنانة منال عبد اللطيف عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال حسابها على فيسبوك.

أعلنت المخرجة حنان راضي - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة عمها مدير التصوير ماهر راضي وابن عم والدها المخرج الراحل محمد راضي، وكذلك الفنان الراحل السيد راضي.

كشف الفنان عمر خورشيد،عن إصابته هو وزوجته الفنانة ياسمين الجيلاني، وكذلك والدة زوجته وابنته الصغيرة،بفيروس كورونا من خلال حسابه على فيسبوك.

أكدت الفنانة ليلى عز العرب في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن مسلسل الكبير توقف تصويره بعد إصابة مكي وقبله الفنان هشام إسماعيل.