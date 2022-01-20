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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد شهر زواج| تفاصيل وفاة زوجين داخل شقتهما خنقا بالغاز فى القليوبية

اسعاف
اسعاف

سادت حالة من الحزن بين أهالى منطقة الأمير بدائرة قسم الخصوص فى القليوبية، عقب العثور على جثث زوجين لقيا مصرعهما خنقا بالغاز داخل حمام شقتهما.

فيما تحولت مواقع التواصل الإجتماعي على فيس بوك لدفتر عزاء حزنا على الزوجين ووجه النشطاء التعازي لأسرتيهما داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

من ناحية أخرى صرحت النيابة بدفن جثمان الزوجين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية للجثامين، وتسليمها لذويها للدفن، وشيعت جنازتهما وسط أجواء كبيرة من الحزن والحسرة على أقاربهم ، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وقال "خ. ع" والد العريس خلال التحقيقات أن الزوجين تزوجا منذ شهر تقريبا وأنهما يسكنان في الشقة المقابلة لشقته له بالطابق 11 بأحد الأبراج السكنية بالمنطقة. 

وأشار والد الزوج إلى أنه اكتشف الواقعة أثناء محاولة الاطمئنان عليهما لم يرد عليه أحدا منهم، فكسر هو وأفراد أسرته كسر باب الشقة للدخول إليها، ووجد ابنه وزوجته ملقيان على الأرض ولفظا أنفاسهما الأخيرة وتم نقلهما للمستشفى الذى أكدت الوفاة، منوهًا بأنه لا يوجد شبهة جنائية من عدمه بالواقعة، وأن جهات التحقيق صرحت بالدفن.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير  أمن القليوبية  إخطارا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ بالعثور على جثتي زوج وزوجة متوفيين خلال وجودهما في شقتهما بمنطقة الأمير في الخصوص.

انتقل اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وتبين أنه تبلغ من "خ. ع"، موظف بالعثور على جثة  نجله وزوجته إثر إصابتهما باختناق داخل الشقة مسكنهما بمنطقة عزبة الأمير بالخصوص في الدور الـ11، في أحد الأبراج السكنية.

وبالفحص تبين وجود جثة "ك. خ " 26 سنة عامل وزوجته "ف أ "21 سنة، داخل دورة مياه الشقة وبمناظرة المكان تبين عدم وجود أي بعثرة في محتويات الشقة وسلامة المنافذ بالشقة.

القليوبية الأجهزة الامنية الخصوص البحث الجنائي النيابة العامة

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