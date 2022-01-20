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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض التسنين وطرق لتخفيف الألم على طفلك

التسنين
التسنين

تبحث الكثير من السيدات عن حل مشكلة تأخر التسنين عند الأطفال حيث تعد من أكثر المشكلات الصحية التي تواجه الأطفال حديثي الولادة ما تسبب لهم الكثير من الألم وتجعلهم يبكون باستمرار.

 

ولكن مع الأسف بعض النساء لا يعرفن أهمية السعى للبحث عن حل مشكلة تأخر التسنين عند الأطفال ويعتقدون أنه أمر طبيعي لا خوف ولا قلق منه يحدث تلقائيا بمرور الوقت ولكن ما لا تعلمه هؤلاء سيدات أن التأخر في التسنين يتسبب في مشاكل كثيرة للأطفال في المستقبل أهمها تشوهات الفك، لذلك نلقي نظرة عن أعراض التسنين وطرق علاج وتخفيف آلم التسنين عند الأطفال .

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تغذية الطفل في مرحلة التسنين

ما هي علامات وأعراض التسنين عند الأطفال؟


عندما تبدأ المجموعة الثانية من الأضراس لطفلك بالظهور ، قد تلاحظ بعض العلامات والأعراض مثل ما يلي  

الغضب وتغير المزاج لأن عملية التسنين قد تكون مؤلمة
سيلان اللعاب بسبب زيادة إفراز اللعاب (لا يظهر عند جميع الأطفال)
حمى منخفضة الدرجة مع درجات حرارة تتراوح من 98 إلى 100 درجة فهرنهايت
- مضغ الأصابع أو الملابس ، مما يشجعهم على استخدام لسانهم وإدراكهم لذلك
النوم المتقطع بسبب الألم. كما أن قلة النوم تزيد من حساسيتهم تجاه الألم.
ألم واحمرار في اللثة حول منطقة بزوغ الأسنان

ما هي علاجات الألم  عند الأطفال؟


لا يعاني بعض الأطفال من ألم شديد عند دخول الأضراس ، لكن هذا ليس هو الحال للجميع. بعض العلاجات للمساعدة في تقليل آلام التسنين هي كما يل:

افركي لثتهم بإصبع نظيف أو بقطعة قماش ناعمة ورطبة
ضع ملعقة باردة على لثتهم.
استخدم حلقات التسنين المطاطية. تأكد من وجودك أثناء استخدامه حتى لا يختنق.

 

كيف تعتني بأضراس طفلك البالغ من العمر عامين؟


بعد ظهور أضراس طفلك ، حافظ على عادات الفم التالية لضمان صحة الأسنان واللثة وتجنب العدوى أو البلاك  :

نظف أفواههم بعد كل رضعة لتجنب تراكم البكتيريا التي قد تسبب تسوس الأسنان أو فقدانها.
استخدم فرشاة أسنان ناعمة لتنظيف أسنانهم من جميع الجوانب بحركة دائرية بضربات لطيفة.
تجنب استخدام الفرشاة في الاتجاهين ذهابًا وإيابًا لأنها قد تؤذي اللثة.
استخدم كمية بحجم حبة من معجون الأسنان بالفلورايد للأطفال دون سن 3 سنوات ، حيث يقلل الفلورايد من خطر التسوس

مصدر المعلومات موقع هيلثي .

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