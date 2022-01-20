رفع 310 أطنان مخلفات قمامة بقرى مركز ساحل سليم في أسيوط

قال أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه تم شن حملات نظافة وتمهيد للشوارع بمركز ساحل سليم وعدد من القرى التابعة له حيث تم رفع ما يزيد عن 45 مقطورة و38 قلاب و72 تروسيكل وهو ما يوازي 310 أطنان مخلفات وقمامة من أماكن تجمعها ومن المنازل وإزالة الأتربة بمعدات الحملات الميكانيكية من قلاب ولوادر وبمشاركة عمال النظافة.

وأشار إلى أنه تم التعاون مع المجتمع المدني حفاظاً على النظافة العامة وصحة وسلامة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري لافتاً إلى تنظيم العمل والحملات مع تنظيم العمل على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية أو المسائية دون تقاعس أو تهاون.

و أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة.

ووجه بتكثيف حملات النظافة وازالة القمامة ورفع الأتربة بالشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز المحافظة بشكل منتظم ودوري خلال الفترتين الصباحية والمسائية خاصة أماكن التجمعات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتلة السكنية تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح أنه شن تلك الحملات بعدد من قرى مركز ساحل سليم ضمن الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للمحافظة للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.