القبض على عصابة لسرقة الهواتف والحقائب في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الشرقية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين في الشرقية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم ثان الزقازيق في الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع خطف الحقائب والهواتف المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتمكنت أجهزة أمن الشرقية من ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق في الشرقية وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وإرتكابهما (6) وقائع خطف حقائب وهواتف محمولة بدائرة قسمى شرطة (أول وثان الزقازيق) بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما أرشدا عن المسروقات.

المتهمين بسرقة الهواتف والحقائب

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة .