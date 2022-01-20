عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على عصابة لسرقة الهواتف والحقائب في الشرقية

المتهمين بسرقة الهواتف
المتهمين بسرقة الهواتف والحقائب

تمكنت الأجهزة الأمنية في الشرقية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين في الشرقية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم ثان الزقازيق في الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع خطف الحقائب والهواتف المحمولة.

إصابة 4 في تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان في الشرقية

القبض على مرتكبي واقعة سرقة شركة هواتف محمول بمدينة نصر

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتمكنت أجهزة أمن الشرقية من ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق في الشرقية وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وإرتكابهما (6) وقائع خطف حقائب وهواتف محمولة بدائرة قسمى شرطة (أول وثان الزقازيق) بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما أرشدا عن المسروقات.

المتهمين بسرقة الهواتف والحقائب

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة .

الشرقية سرقة هواتف سرقة حقائب اخبار الحوادث مديرية امن الشرقية

ترشيحاتنا

كان 2021.. حالة وحيدة لمواجهة منتخبي مصر والجزائر بدور الـ 16

أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 20 يناير 2022

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي

بطلها لاعب أرسنال.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا فى أزمة مراهنات

تباين أداء مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم

ننشر أسماء المدارس الدولية الجديدة المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في إنقلاب سيارة بأسيوط

توجيهات رئاسية لتقليل الكثافات.. أستاذ فيروسات يحدد موعد تراجع الإصابات

مرتضى منصور يعلن تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم

الكلام ده عيب.. شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي مع تريزيجيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ