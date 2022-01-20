تفاصيل جناح الأزهر في معرض الكتاب 2022.. المكان والإصدارات وشخصية العام

أعلن الأزهر الشريف، عن تفاصيل جناح الأزهر في معرض الكتاب 2022، واستعدادات الجناح لاستقبال الزوار وكذلك أبرز الفعاليات والأنشطة التي يستضيفها الجَنَاح، والحصول على نُبذات وملخصات الكتب والإصدارات الموجودة في منفذ بيع الكتب، ومشاهدة البث الحي للندوات الثقافية، وفعاليات بانوراما الأزهر عليها عبر فيس بوك، تفاصيل تواجده في معرِض القاهرة الدولي للكتاب.

مكان جناح الأزهر في معرض الكتاب 2022

وأعلن جناح الأزهر لجمهوره تفاصيل تواجده في معرض القاهرة الدولي 2022، حيث قال: “نسعد بزيارتكم لنا بجناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 27 يناير حتى 7 فبراير 2022م”.

يبذل الأزهر الشريف، جهودا كبيرة خلال هذه الأيام من أجل وضع اللمسات النهائية لجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يشارك فيه هذا العام.

جناح الأزهر

تجهيزات جناح الأزهر في معرض الكتاب 2022

ونشرت صفحة جناح الأزهر بمعرض الكتاب، أحدث الصور من تجهيزات الجناح، بمشاركة الفريق الهندسي من مصممين ومهندسين وفنيين وعمال لا يبخلون بجهدهم ويتفانون للانتهاء من أعمال التجهيزات بأعلى جودة ممكنة.

وتعرض الصفحة، أبرز الفعاليات والأنشطة التي يستضيفها جناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى نشر ملخصات الكتب والإصدارات الموجودة في منفذ بيع الكتب، ومشاهدة البث الحي للندوات الثقافية، وفعاليات بانوراما الأزهر.

تجهيزات جناح الأزهر



إصدارات جديدة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب 2022

يعرض مجمع البحوث الإسلامية ضمن جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين كتاب (الجواب النبيل في سكر النهر وتوزيع مياه النيل) للشيخ مـحمد حسنين مـحمد مخلوف، حيث يعد أول عمل فقهي مستقل يعرض لقضية تقسيم مياه النيل بصفة خاصة من الوجهة الشرعية.

ويتسم الكتاب بشموله، وحسن عرضه، ودقة مسائله، وانتهاجه المنهج العلمي، وفق خطوات البحث المعتمدة، مع تحقق سهولته، ويسر تناوله؛ حيث إنه لعالم أزهري واسع الأفق، غزير العلم، متعدد المعارف، وهذا ما يبدو واضحًا من خلال صفحات هذا الكتاب إذ عرض فيه لموضوع نهر النيل موضحًا أهمية الماء وضرورتها للحياة، كما تطرق للأحكام المتعلقة بتوزيع المياه بشكل عام ومياه الأنهار سيما نهر النيل بشكل خاص.

جناح الأزهر



الوجه المشرق للحضارة الإسلامية

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "الفقيه والمعمار .. دراسة حو ل أثر الفقه في العمران الإسلامي في مصر "، بقلم الدكتور محمد علي عبد الحفيظ أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر.

يمثل الكتاب اتجاهًا جديدًا في دراسة التراث العمراني للحضارة الإسلامية، ويكشف عن نصوص فقهية جديدة تتعلق بفقه العمران وعن نماذج تطبيقية جديدة من العمائر الإسلامية المصرية، ويبرز أهمية التكامل بين العلوم البينية المختلفة لإظهار الوجه المشرق للحضارة الإسلامية، فيوضح كيف انعكست اجتهادات الفقهاء على البيئة العمرانية في مصر، وكيف اجتهد المعماريون لإيجاد الحلول المعمارية التي تراعي التوجيهات والقيم الدينية، وكيف انعكست الأحكام الفقهية على تخطيط المدن والعمائر الإسلامية وصياغة تكويناتها المادية.

ويوضح الكتاب جهود فقهاء مصر في مجال فقه العمران، بعد أن اعتمدت الدراسات السابقة على الإنتاج الفقهي لعلماء المالكية المغاربة، فأبرزت الدراسة الإنتاج المعرفي لفقهاء مصر، سواء كانت كتبًا مستقلة متخصصة في مجال العمران كتلك التي كتبها ابن عبد الحكم وأبو حامد المقدسي وابن الشحنة والسيوطي، أو كانت متعلقة بنوعيات معينة من المباني كالمساجد، أو ما يتعرض منها للوحدات والعناصر المعمارية كالأسبطة والأجنحة، فضلا عما ورد من قضايا العمران في ثنايا كتب الفقه العامة التي ألفها فقهاء مصر .

المشاركة السادسة للأزهر في معرض الكتاب

ويشارك الأزهر بجناح خاص للعام السادس في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ«53» في الفترة من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

شخصية جناح الأزهر في معرض الكتاب 2022

ويحتفي جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بفضيلة الإمام الشيخ حسن العطار، شيخ الأزهر الراحل، بعد اختياره «شخصية الجناح»، وذلك بعد أن قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اختياره ليكون «شخصية الجناح» لهذا العام، والشيخ العطار -رحمه الله- أحد قامات الأزهر وشيوخه، ورائدًا من رواد التجديد والتنوير في الأزهر في العصر الحديث، وعَلمٌ من أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث والشيخ السادس عشر في قائمة شيوخ الأزهر.

مكونات جناح الأزهر

ويضم جناح الأزهر مجموعة من الأركان المتنوعة التي تغطي مختلف احتياجات رواد معرض الكتاب، حيث يتكون الجناح من ركن الفتوى وركن مرصد الأزهر وركن بيع الكتب وركن الخط العربي وقاعة الندوات وبانوراما الأزهر ومتحف المخطوطات، والمركز الإعلامي، ومكان لعرض شخصية الجناح والتعريف بها، وجناح جامعة الأزهر، ومنطقة للأنشطة الفنية وأنشطة متنوعة، وقاعة لكبار الزوار.

جناح الأزهر

وتشارك مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية بمئات الإصدارات العلمية والكتب باللغة العربية واللغات الأجنبية وأنشطة متنوعة بالمعرض، مثل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية، ومركز الفتوى ومرصد الأزهر والجامع الأزهر ومكتبة الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومركز الترجمة ومكتب إحياء التراث والمركز الإعلامي، إضافة إلى مجموعة من الإصدارات والكتب لشيوخ وعلماء الأزهر.

وتعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكرية المهمة التي تشغل بال الباحثين وطلاب العلم، وتواجه المفاهيم المغلوطة، وتناقش الظواهر والقضايا المعاصرة وقضايا الأمة العربية والإٍسلامية، كما يجيب علماء الأزهر والواعظون والواعظات على أسئلة الجمهور ورواد الجناح في المسائل الفقهية المختلفة، وتقدم الندوات الثقافية بالجناح وجبة فكرية وثقافية دسمة لرواد المعرض من خلال مشاركة أبرز الكتاب والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي والشخصيات المؤثرة والفاعلة في المجتمع.

وتعد أركان الخط العربي والطفل والأنشطة الفنية من أهم عوامل الجذب كل عام بجناح الأزهر لرواد معرض الكتاب لكتابة أسمائهم في ركن الخط بأنواع خطوط مختلفة، وزيارة ركن الطفل لمشاركة الأطفال في أنشطة تفاعلية وقراءة مجلات نور للأطفال وإصدارات المنظمة العالمية لخريج الأزهر، وزيارة ركن الأنشطة الفنية لمشاهدة أبرز أعمال الركن والمشاركة في بعض الأنشطة والتعلم من النحاتين والخطاطين والرسامين.

وتنطلق مشاركة الأزهر بجناحه المتنوع من حرص المؤسسة الأزهرية على المشاركة الفاعلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد تجمعًا وعُرسًا ثقافيًّا مميزًا في الشرق الأوسط، والمساهمة بدور فعال في رفع مستوى الوعي لدى الشباب والعامة من خلال إصدارات وأنشطة وندوات وتواصل مباشر مع رواد المعرض من مختلف فئات المجتمع، مع نشر أخبار الجناح وفعالياته وأنشطته عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بجهود الجناح والتواصل الفعال مع الجمهور من كل مكان.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.