تطوير وتجميل.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد أكبر حركة صيانة بالمدن الجامعية للطالبات

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية إلى المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، لمتابعة سير العمل بأكبر حركة صيانة وتجديدات تشهدها المدينة الجامعية منذ تأسيسها.



وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة أعمال الصيانة والتجديدات بمختلف المباني، كما تفقد الحجرات السكنية، وتابع أعمال الفرش والتأسيس داخل الغرف، كما تابع عملية الصيانة الشاملة والتجديد التي تشهدها الإدارة الطبية لفرع البنات بمدينة نصر.



وطالب رئيس الجامعة الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن؛ ليتم استيعاب وتسكين أكبر عدد من الطالبات في بداية الفصل الدراسي الثاني، والذي سوف يبدأ بعد منتصف شهر فبراير 2022م.



كما طالب بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل للمساحات البينية والبرجولات بين المباني السكنية وبعضها البعض.



رافق رئيس الجامعة خلال الجولة: الأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية للطلاب، والأستاذة هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات، والأستاذ عواطف إسماعيل، مديرة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

IMG-20220120-WA0051

IMG-20220120-WA0053

IMG-20220120-WA0052

IMG-20220120-WA0055